Fútbol/Liga Europa.- (Pre) Betis y Leverkusen pugnan por el liderato y la Real necesita en Austria su primera victoria

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Betis y la Real Sociedad afrontarán este jueves la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa 2021-2022 con diferentes necesidades, ya que los verdiblancos buscan ante el Bayer Leverkusen alemán el liderato y poner pie y medio en los cruces, mientras que los realistas visitan al Sturm Graz austriaco con la necesidad de sumar su primer triunfo.



Hasta el momento, el recorrido europeo de los dos representantes españoles en la segunda competición continental está siendo dispar. El conjunto sevillano está logrando dar continuidad a su buen momento de forma y pretende dar un golpe hacia el primer puesto, mientras que el guipuzcoano no ha terminado de arrancar y su margen de error se ha reducido tras sumar dos puntos hasta el momento.



En el Grupo G, se verán las caras en el Benito Villamarín (18.45 horas) el Betis y el Bayer Leverkusen, los dos equipos que han sumado victorias en sus dos primeros partidos y que tratarán de dar un gran paso, no sólo hacia la clasificación sino hacia el primer puesto que da acceso directo a octavos.



Hasta el momento, tanto los de Manuel Pellegrini como los de Gerardo Seoane se han mostrado muy fuertes y será su doble enfrentamiento consecutivo en el que seguramente decida quien puede encabezar el grupo, con el Celtic escocés con tres puntos, gracias a su victoria en casa ante un Ferencvaros húngaro que casi dice adiós a sus opciones.



El duelo ante el 'conjunto de la aspirina' es seguramente el de mayor exigencia para el equipo bético, que examinará su actual buen momento de forma ante su público. De los últimos ocho partidos en todas las competiciones, sólo ha perdido uno, ante el Villarreal, y el Leverkusen será otra buena piedra de toque.



El encuentro se presenta atractivo ya que tanto el Betis como su rival están ofreciendo buenos números ofensivos en esta Liga Europa. El conjunto sevillano sabe del conocido potencial ofensivo y físico de los equipos de la Bundesliga y por ello Pellegrini apostará seguramente por rotaciones. Borja Iglesias, autor del gol de la victoria del pasado lunes en Mendizorrotza, Joaquín, Juanmi, Montoya o Miranda podrían ser algunas de las novedades.



El Bayer Leverkusen, por su parte, llega a este tras ser goleado en casa por el Bayern Múnich (1-5), una dura derrota que frenó un gran momento antes del parón con cinco victorias consecutivas. El tercer clasificado de la Bundesliga lidera el grupo por su mejor diferencia de goles y con victorias ante Ferencvaros (2-1) y ante el Celtic (0-4), aunque en ese partido en Escocia mucho tuvo que ver su guardameta Hradecky.



El equipo alemán tiene mucho peligro arriba con el joven mediapunta Florian Wirtz, una se las sensaciones de la temporada, y el goleador checo Patrick Schick, mientras que en el medio tendrá la importante baja del chileno Aranguiz.



LA REAL, A POR SU PRIMERA VICTORIA



Por su parte, la Real Sociedad está más necesitada en su visita (21.00 horas) al Sturm Graz austriaco, colista de su grupo, el B, donde marcha tercero con dos puntos, a dos del PSV y el Monaco que tienen un cruce directo del que quiere salir favorecido el conjunto 'txuri-urdin'.



Pero para que esto suceda y pueda colocarse en una de las dos primeras posiciones, el equipo de Imanol Alguacil debe conseguir sacar los tres puntos ante el colista, el teórico rival más asequible y frente al tiene la obligación de no tropezar en ninguno de sus enfrentamientos para no complicar su futuro europeo.



De momento, la Real llega con buen ánimo a este importante choque después de sacar tres sufridos puntos en LaLiga Santander ante el Mallorca con un gol 'in extremis' del canterano Lobete, que dejó al conjunto donostiarra en el liderato provisional.



El choque demostró que los de Imanol Alguacil, que sólo han perdido un partido esta temporada, en el Camp Nou, defienden con firmeza, pero que siguen flojeando algo en ataque. Precisamente, el ataque se verá de nuevo mermado por la baja de Mikel Oyarzabal, aún lesionado, y que no podrá estar en un once con posibles rotaciones pensando también en el fin de semana y la visita al Wanda Metropolitano.



Enfrente, un Sturm Graz que está mucho más necesitado que la Real Sociedad ya que está con cero puntos y si quiere mantenerse con vida no le vale prácticamente otra cosa que un triunfo, por el que compitió más ante Monaco (1-0) que ante el PSV (1-4). El equipo austriaco tienen mucha juventud en sus filas y no podrá contar con uno de sus mejores valores, el georgiano Otar Kiteishvili.