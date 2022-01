Fútbol/Champions.- Unai Emery: "Esta victoria nos da mucha confianza"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró que el abultado triunfo ante el Young Boys (1-4) en la Liga de Campeones les da "mucha confianza" para encontrar una "regularidad" y asentar su estilo de juego, además de meterse de lleno en la pelea por los octavos de final de la máxima competición continental.



"Hemos hecho un partido serio, hemos respetado mucho al rival, al escenario y a partir de ahí hemos intentado llevar el partido según los planes que ellos nos proponían. Pudimos ser letales y tuvimos ese acierto", resumió Emery, que se mostró "muy contento" en declaraciones a Movistar + tras la victoria en Berna.



"Es verdad que también hemos sufrido, pero cambió el guión de partido y nos costó ajustar. En lo que perdíamos luego ganábamos. Incluso pudimos marcar el tercer gol antes que el 1-2. Es cierto que se abrió más de la cuenta el partido con el 0-2. Buscando segundas jugadas con Gerard que ha ganado muchas acciones...", añadió el vasco.



En este sentido, Emery consideró que "teniendo el balón en campo contrario" también pudieron "evitar su presión". "Creo que estaba más cerca el 1-3 que el 0-2. Hemos estado con ciertas dudas pero fuimos maduros, las superamos y luego encontramos acciones de ataque y dos goles", manifestó el técnico del 'Submarino Amarillo'.



Preguntado por los momentos más comprometido, Emery recordó que el rival "también juega y también propone". "Sabíamos que habría momentos defensivos que iban a ser de mucha exigencia pero lo hemos hecho bien. El palo y el portero también están para eso. Y recuerdo que nosotros hemos encontrado muchas opciones para marcar", espetó.



"Esta victoria nos permite encontrar regularidad y nos da mucha confianza para recobrar fuerzas sobre todo después de la derrota en Liga con Osasuna y de la del Manchester en Champions. No tuvimos premio, dimos buena imagen pero eso no es suficiente. Y hoy se justificaba la continuidad del equipo además de una idea de juego que queremos fortalecer. Hemos demostrado que podemos competir en diferentes escenarios", apuntó.



Por último, Emery restó importancia a la posible lesión de Raúl Albiol, que tuvo que ser sustituido por Mandi en el minuto 83. "Lo último que he estado con él estaba bien. Parece que ya se había recuperado", finalizó el técnico del Villarreal.