Fútbol/Champions.- Julen Lopetegui: "Este empate me sabe a poco porque creo que hemos hecho méritos para ganar"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, reconoció que el empate de este miércoles ante el Lille francés en la Liga de Campeones le sabía "a poco" porque su equipo había hecho "méritos para ganar" y mientras que echó de menos acierto en los metros finales, celebró que hicieran "colectivamente un buen trabajo" para frenar a su rival.



"El empate me sabe a poco porque creo que hemos hecho méritos para ganar en casa del campeón francés, sobre todo en la primera mitad donde tuvimos muchas situaciones de poder marcar y ellos tuvieron una en una pérdida nuestra y no recuerdo más", recalcó Lopetegui en rueda de prensa tras el encuentro.



El técnico sevillista aseguró que defendieron "bien a un equipo con talento arriba", pero lamentó que les faltase "acierto en el área y en el último pase para plasmar esa superioridad". "No ha sido así y cuando no marcas estás más cerca de perder. En el tramo final nos han pasado muchas cosas y hemos tenido que hacer demasiados cambios", apuntó el preparador vasco, que confirmó que Koundé no jugó porque no estaba "recuperado" de su lesión de la Liga de Naciones.



"Colectivamente creo que hicimos un buen trabajo. El Lille tiene jugadores de mucho talento y nivel y te obligan a hacer muy bien las cosas colectivamente. Hemos jugado como un equipo desde el principio y creo que hemos minimizado ese talento. Quizá habríamos tenido más ocasiones si hubiésemos tenido más tranquilidad en el tramo final del juego", añadió el de Asteasu.



Para Lopetegui, "las espadas están todo lo alto" en este momento de la fase de grupos y a la espera de jugarse la segunda vuelta, y no cree que existan "claves" para pasar a octavos y ser primeros. "Sólo hay que afrontar el siguiente partido con buena mentalidad y hacer un buen partido y ser capaces de tener un poco más de acierto. El equipo debe seguir peleando, creyendo y trabajando por esa clasificación, que creo que va a ser igualada hasta el final", subrayó.