Fernández tiene "a tiro" a Gardner, Acosta con una ventaja confortable

El piloto español Raúl Fernández, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ERIK LESSER

Madrid, 20 oct (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex) tiene ya a "a tiro" a su propio compañero de equipo y líder del mundial de Moto2, el australiano Remy Gardner, a falta de las tres últimas carreras de la temporada, empezando por la de este fin de semana en el Gran Premio de Emilia Romaña que se disputará en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático. Otro español, Pedro Acosta (KTM), líder de Moto3, la afrontará con una ventaja confortable pero con cierta obligación de no cometer errores. Raúl Fernández está protagonizando una temporada de récord, al nivel de pilotos de la talla de Marc Márquez, con el que ha igualado en número de victorias en la categoría intermedia en la campaña de su debut en la misma y en realidad la única que disputará, pues ya está confirmado su paso a MotoGP en 2022. El piloto madrileño acumula un total de siete victorias de quince posibles, las tres últimas de manera consecutiva, lo que le ha permitido situarse a sólo nueve puntos del líder del mundial, Remy Gardner, quien en Austin cometió el primer error de la temporada al sufrir una caída en carrera que le dejó inédito en ese casillero de puntos por primera vez en lo que va de año. El final de campeonato en Moto2 promete ser intenso y muy disputado, con los dos pupilos del finlandés Aki Ajo, propietario del equipo en el que ambos se encuentran, prácticamente como los únicos aspirantes al título pues aunque el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) todavía tiene opciones matemáticas al título, los 65 puntos de desventaja se antojan demasiados como para enjugarlos en apenas tres carreras. Así las cosas, los nervios y la eficacia al manillar de sus motos será el valor adicional necesario tanto para Raúl Fernández como para Remy Gardner, si bien la trayectoria exhibida por el español en las tres últimas carreras, con sendas victorias en todas ellas, le permite llegar por segunda vez con la "moral por las nubes" a Misano Adriático, en donde ya ganó la primera cita de septiembre. Ellos no serán los únicos protagonistas de la categoría intermedia, en la que los italianos Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio (Kalex) y hasta Celestino Vietti (Kalex) o Tony Arbolino (Kalex), buscarán su "cuota" de protagonismo peleando cuando menos por el podio, aunque no serán los únicos ya que a esa lucha habrá que unir al británico Sam Lowes (Kalex), el japonés Ai Ogura (Kalex), el alemán Marcel Schrotter (Kalex) o los españoles Augusto Fernández (Kalex), Jorge Navarro (Boscoscuro), Arón Canet (Boscoscuro), Xavier Vierge (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex). Una situación bien distinta es de la que disfruta Pedro Acosta (KTM), quien a pesar de unos últimos resultados más bien discretos, mantiene una ventaja de 30 puntos sobre su inmediato perseguidor, el italiano Dennis Foggia (Honda), quien al contrario del español acumula nada menos que cinco podios consecutivos, dos de ellos sendas victorias en Aragón y San Marino, precisamente el mismo escenario al que se llega este fin de semana, aunque se denomine Gran Premio de Emilia Romaña. Aún así, Pedro Acosta cuenta con la posibilidad matemática, aunque remota, de proclamarse campeón en el "Marco Simoncelli", aunque se tendrían que dar una serie de resultados un tanto excepcionales, pues debería superar en veinte puntos el resultado de su rival transalpino. De ser así y sólo así, se convertiría en el campeón del mundo más joven de la historia, batiendo al también italiano Loris Capirossi, quien en 1990 lo fue con 17 años y 165 días. Acosta y Foggia son los grandes protagonistas de Moto3 y aunque en Austin falló al irse por los suelos en los primeros entrenamientos libres el español Sergio García Dols (Gasgas) y ser declarado "no apto" tras un fuerte golpe en un riñón que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente en un centro médico de Austin, todavía tiene alguna remota opción de mantener en la pelea. Sus opciones al título, al encontrarse a cincuenta puntos del líder, se antojan un objetivo harto complicado para el de Burriana, quien a pesar de ello seguro que llega a Misano Adriático con ganas de intentarlo y resarcirse así de su mala suerte. En Italia los "locales" siempre son favoritos, por lo que en la relación de aspirantes habrá que tener en cuenta a Romano Fenati (Husqvarna), Niccolo Antonelli (KTM) o Andrea Migno (Honda), además de al surafricano Darryn Binder (Honda), los japoneses Ayumu Sasaki (KTM) y Tatsuki Suzuki (Honda), que corre "en casa", pues es integrante del equipo que dirige el italiano Paolo Simoncelli, padre del fallecido Marco Simoncelli, que durante el sábado del gran premio se cumplirá el décimo aniversario de su fallecimiento. Entre los españoles no solo Acosta tendrá opciones de victoria, no hay que olvidar a su compañero de equipo Jaume Masiá (KTM), al que la victoria se le resiste en la actual temporada, pues sólo ganó el primer gran premio del año en Catar, además de a Izan Guevara (Gasgas), que logró su primera y agónica victoria en la última carrera de Austin. Juan Antonio Lladós