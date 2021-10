FDA aprueba dosis de refuerzo y mezcla de vacunas covid

(Bloomberg) -- La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus sigles en inglés) de Estados Unidos aprobó que millones de estadounidenses reciban una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19, al tiempo que el país busca reforzar sus defensas y prevenir una nueva oleada.

Este miércoles, la agencia dijo a través de un comunicado que las personas de 65 años o más que recibieron la vacuna de Moderna Inc. podrán recibir una tercera dosis de refuerzo, al igual que los adultos de 18 años o más que presentan un alto riesgo de covid grave o que tienen una exposición institucional u ocupacional frecuente al virus.

Además, todos los receptores de J&J mayores de 18 años serán elegibles para una vacuna de refuerzo al menos dos meses después de recibir su primera dosis.

La agencia también autorizó que cada una de las vacunas covid disponibles se use como dosis de refuerzo para las personas elegibles después de completar su vacunación primaria con una vacuna diferente.

Las medidas proporcionarán a EE.UU. un conjunto más amplio de herramientas para combatir un posible repunte del virus durante el invierno. El pico de infecciones provocado por la variante delta del verano ayudó a aumentar la urgencia de que los refuerzos estén disponibles.

Las autorizaciones se produjeron después de que un panel de asesores expertos de la FDA respaldara unánimamente los regímenes de refuerzo de Moderna y J&J la semana pasada. Con la medida, los reguladores ahora han aprobado refuerzos para las tres vacunas contra el coronavirus disponibles en EE.UU.

El mes pasado, la FDA autorizó que personas de 65 años o más, y aquellas que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave sean elegibles para recibir una dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE.

