Evergrande habría pagado interés bono chino en semana final para 'offshore'

Imagen de archivo de la bandera china delante de una sede de Evergrande en Shanghái, China. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Shanghái (China), 20 oct (EFE).- El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande habría efectuado su primer pago de intereses de uno de sus bonos en casi un mes, en este caso un 'onshore', cotizado en yuanes a través de la Bolsa de Shenzhen, según fuentes citadas por el diario privado hongkonés South China Morning Post.

Estas fuentes afirman que la filial de gestión inmobiliaria del grupo, Hengda Real Estate, pagó este martes unos 121,8 millones de yuanes (19,1 millones de dólares, 16,4 millones de euros) de intereses de unos bonos cifrados en 2.100 millones de yuanes (328 millones de dólares, 282 millones de euros) con vencimiento en octubre de 2025.

Sin embargo, Evergrande sigue sin pronunciarse al respecto de sus bonos 'offshore' en una semana en la que termina la prórroga de 30 días para abonar los intereses adeudados de un bono 'offshore' -unos 84 millones de dólares- que debía haber pagado el pasado 23 de septiembre.

De no afrontar el pago durante el citado período, Evergrande incurrirá oficialmente en impago.

El grupo también pasó las fechas de vencimiento para abonar unos 47,5 millones de dólares de otro paquete de bonos 'offshore' el 29 de septiembre y para un total de unos 148 millones de dólares de otras tres tandas el 11 de octubre, entrando en todos esos casos también en prórrogas de 30 días.

La inmobiliaria sí había anunciado en septiembre un acuerdo para negociar el pago del equivalente a unos 36 millones de dólares de otro paquete de bonos 'onshore' cotizados en yuanes a través de Shenzhen.

El banco de inversión Moelis & Co., representante de un grupo de inversores que controla cerca de 5.000 millones de dólares en bonos 'offshore' de Evergrande, lamentó recientemente que la compañía no se prestaba a entablar un "diálogo significativo" sobre los pagos.

Algunos analistas creen que Evergrande se dirige a una reestructuración de su deuda que pasará por una quita "elevada" para los bonistas 'offshore' y, en el caso de los inversores del mercado chino, una solución diferente, como un alargamiento de plazos sin que se reduzca la deuda nominal.

Según las cuentas de la compañía, a finales de junio Evergrande tenía un pasivo total de más de 300.000 millones de dólares, de los que unos 37.000 millones se corresponden a deuda por pagar antes de que termine el primer semestre de 2022.

Otros expertos apuntan a que las autoridades chinas despedazarán el conglomerado para centrarse en sus negocios inmobiliarios y garantizar la finalización de sus proyectos en marcha -entre 1,2 y 1,5 millones de viviendas que ya ha vendido pero no ha construido-, renegociando con los acreedores y, finalmente, situando a alguna empresa propiedad de los gobiernos locales como "inversor estratégico" para garantizar su financiación y sus operaciones.

Las acciones de Evergrande, que han caído casi un 80 % en lo que va de año, siguen con su cotización suspendida en Hong Kong desde el pasado día 4, cuando la prensa oficial china informó de que la promotora Hopson Development tenía planes de comprar el 51 % de la Hengda Real Estate por 5.140 millones de dólares, extremo que no ha sido confirmado todavía por ninguna de las dos partes supuestamente implicadas en la operación.

Sin embargo, varios medios, que citan al portal de información sobre bonos Redd Intelligence, informaron este martes de que Evergrande habría suspendido las negociaciones con Hopson tras no conseguir el apoyo del Gobierno de la provincia de Cantón (sureste), aunque tampoco se ha producido confirmación alguna a este respecto.