España.-Otegi tras su "pesar" a las víctimas:Si para sacar a los 200 presos hay que votar los presupuestos, pues votamos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.



El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, relacionó el pasado lunes la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la situación de los presos de ETA en un acto ante un grupo de militantes celebrado horas después de mostrar su "pesar" por el dolor causado a las víctimas de ETA y comprometerse a "mitigarlo". Además, defendió la continuidad del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con el objetivo de conseguir una excarcelación de los condenados por terrorismo.



"Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo", aseguró Otegi en euskera en ese encuentro celebrado en Eibar, según un vídeo de Antena 3 recogido por Europa Press.



Horas después de su declaración desde el Palacio de Aiete coincidiendo con el décimo aniversario del anuncio de ETA en el que ponía fin al terrorismo, Otegi reconoció ante los militantes de la izquierda abertzale que los presos están en el "frontispicio" de su estrategia y necesitan que el Gobierno de Pedro Sánchez continúe "cuatro años en el poder".



"Votaremos los Presupuestos sin ningún problema. Y lo haremos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos aquí, en el frontispicio", explicó Otegi en referencia a la situación de los condenados por los atentados de ETA. El líder de la izquierda abertzale llevaba una camiseta con la palabra "freedom" (libertad).



En su intervención, Otegi subraya la importancia del momento político. "Este es el momento", dijo, "es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante, y vamos a darlo todo, vamos a ponerlo todo". En este sentido, respalda la continuación del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos advirtiendo de cuál sería la alternativa.



"Necesitamos tiempo para preparar al pueblo, necesitamos solucionar el tema de los presos. Necesitamos fortalecer nuestra posición y eso requiere tiempo", insistió. "Si PP y Vox conforman un Gobierno, lo pagaremos", añadió.



En este sentido, reconoció que "Bildu tiene que obligar al Ejecutivo a que cambie la ley" para poder poner en libertad a los presos de ETA, lo que calificó como "la madre de todas las batallas". Algo que, según el líder de la izquierda abertzale, "puede ocurrir en seis años", aunque luego le decía a los militantes que esto no podía decirlo en público.



"La única opción que existe es cambiar la ley. Pero para cambiar esa ley nosotros tenemos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir", apuntó.



Otegi criticó que se desprecie que EH Bildu sea socio del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que quien hace eso "no tiene en la cabeza el futuro de los presos etarras con las condenas más largas". "Debemos observar esa partida en su integridad. Nosotros no jugamos solo en el ámbito social con el Gobierno del PSOE y Podemos: jugamos en el ámbito de los presos y jugamos en el ámbito nacional, o al menos tenemos la intención de jugar en el ámbito nacional", concluyó.