España.- Las coladas de lava en La Palma logran llegar al barrio La Laguna

20-10-2021 Efectivos del segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), durante una recogida de enseres en la zona de viviendas San Borondón, en La Palma, Canarias (España). Esta recogida de enseres se debe a la cercanía de la colada de lava del volcán de Cumbre Vieja hacia la costa y hacia el monte de La Laguna. Esta acción se encuadra en la Operación Volcánica La Palma 2021, de la UME. SOCIEDAD Unidad Militar de Emergencias



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)



Las coladas del volcán de Cumbre Vieja, isña de La Palma, que desde el día de ayer circulaban hacia el centro de La Laguna finalmente no se han desviado de su trayectoria y ya han alcanzado este barrio, según ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha explicado que estas dos coladas tienen "bastante aporte de calor" y en medio de ellas habría un apéndice "mucho más potente" en calorías.



El director técnico del Pevolca ha indicado en rueda de prensa que ese apéndice ha avanzado "rápidamente" a lo largo de la mañana y hace apenas quince minutos ha alcanzado la gasolinera del barrio. La denominada 'colada 10', que hace una semana atravesó el campo de fútbol, se dirige hacia el colegio de La Laguna. Sin embargo, Miguel Ángel Morcuende precisó que su avance es mucho más lento que ayer, puesto que está arrastrando mucho material sólido.



Miguel Ángel Morcuende ha querido dejar claro que es "bastante complicado" poder aventurar exactamente por dónde va a discurrir este grupo de coladas, y admite que lo mejor que podría pasar es que se dirigieran topográficamente hacia la primera vaguada que discurre por el sur de la montaña de La Laguna, evitando así que sigan avanzando hacia el norte, que ahora mismo sería un escenario "poco deseable".



Morcuende incidió en que esto se sabrá en las próximas horas, si es que al final las coladas no se paran, pues están ganando en viscosidad y se van "autofrenando". Según el director del Pevolca, eso haría que ganaran en altura y se derramaran al norte, lo que sería algo negativo porque lo que hacen es intersecar otras cuencas y crear nuevos escenarios de transporte de la carga.



La colada más cercana al mar y que discurre al sur de la Montaña de La Laguna, continúa avanzando y está a unos 130 metros de la línea de costa y a unos 80 metros del corte del cantil, pero no se prevé una llegada inminente al mar, pues prácticamente no se ha movido en las últimas 48 horas. En este sentido, tal y como ya se ha indicado desde el Pevolca, en cuanto llegue a esta zona, se procederá al confinamiento de los núcleos de San Borondón, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja y el casco de Tazacorte, en previsión de la emisión de gases que produzca el contacto de la lava con el mar.



SUPERFICIE AFECTADA



En cuanto a la superficie afectada por el proceso eruptivo, Morcuende dijo que asciende a 807,85 hectáreas, 27,96 más que ayer, y la anchura máxima entre los puntos extremos de las coladas se mantiene en 2.900 metros, aproximadamente, aunque dentro de esta extensión existen zonas que no han sido dañadas.



El total de personas albergadas asciende a 369, de las que 337 se encuentran en el Hotel Princess de Fuencaliente y 32 en otro centro hotelero de Los Llanos de Aridane, todas ellas atendidas por Cruz Roja en coordinación con los servicios sociales municipales.



En relación a las construcciones afectadas, el Catastro cifra en 1.122 las edificaciones destruidas, de las cuales 902 son de uso residencial, 115 de uso agrícola, 56 de uso industrial, 25 de ocio y hostelería, 10 de uso público y 13 de otros usos.



El director del Pevolca informó también que la superficie de cultivos dañada alcanza en estos momentos las 245,88 hectáreas, 11,62 más que el último día. De ellas, 139,59 hectáreas corresponden a cultivos de plataneras (+6,17), 52,93 a viñedos (+0,66) y 19,49 a aguacateros (+2,42).



Respecto a la calidad del aire, en el día de hoy ha mejorado debido a que la advección sahariana ha empezado a decaer, por lo que se han levantado las recomendaciones de autoprotección para la población de El Paso.



INFORME DEL COMITÉ CIENTÍFICO.



La erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) se mantiene hasta ahora es 2.



Siguen activos los centros de emisión del cráter y entre el centro que se reactivó el pasado día 16 y el cono principal se abrió la pasada tarde un nuevo centro de emisión con actividad inicial freatomagmática y posteriormente estromboliana. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal, así como otros observables superficiales (emisiones visibles de gas) dentro de la zona de exclusión. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración.



Respecto a la información proporcionada del entorno marino, el emplazamiento de la colada de lava ha alcanzado al menos los 120 metros de profundidad y probablemente continúa más allá, si bien fragmentos de roca procedentes de estas coladas se han localizado a unos 360 metros de profundidad. Se han detectado espesores importantes de 10 metros hasta los 250 metros de profundidad y máximos de hasta 30 metros. Los materiales procedentes del delta de lava han ocupado una extensión mínima de 11 hectáreas.



En relación a la afección al medio marino, se ha constatado una disminución de hasta un 48% de la fluorescencia en los primeros 150 metros de profundidad de la columna de agua y en todo el entorno del delta lávico submarino, desde los 40 hasta los 120 metros de profundidad, no se detecta presencia de vida bentónica ni pelágica alguna, al menos de manera visual. En toda el área analizada hasta el momento y hasta las cotas de 400 metros existe un importante depósito de cenizas que perturban en diferente grado el ecosistema marino.



La altura de columna de cenizas y gases medida hoy, así como su dispersión, alcanza los 3.500 metros. En cuanto a las condiciones meteorológicas, se prevé que en las próximas 48 horas predomine el viento del noreste en baja y media troposfera. Esta configuración dispersará la columna de cenizas y dióxido de azufre hacia el suroeste. Por lo tanto, será un escenario favorable para la operatividad del Aeropuerto de La Palma y del resto de las islas. No se descarta la llegada de cenizas hacia El Hierro porque la zona más afectada para la deposición de cenizas desde el foco eruptivo es hacia el suroeste.



La calima ha ido remitiendo durante las últimas horas y se espera que la inversión térmica siga ascendiendo en cota, alcanzado la altitud normal para esta época del año a partir del día 22. El aumento de la altura de la inversión, así como la intensificación del viento, favorece la dispersión de los contaminantes. También habrá probabilidad de lluvia débil en el norte y este de La Palma el viernes.



La sismicidad continúa localizándose, principalmente, cercana a la sismicidad de los primeros días, a profundidades entre 10 y 15 km. Se registran también terremotos situados a profundidades superiores a 20 km. La magnitud máxima observada de toda la serie desde el 11 de septiembre se alcanzó ayer por la tarde con una magnitud de 4.8 mbLg de un evento a 39 km de profundidad, con intensidad V EMS. La elevada sismicidad registrada a profundidades intermedias y profundas se enmarcan en el mismo proceso eruptivo actual. No se registra sismicidad superficial significativa.



La deformación muestra un patrón de estabilidad en el entorno del centro eruptivo y una ligera deflación regional de origen profundo detectada en las estaciones más alejadas del centro eruptivo.



Durante el día de ayer, la emisión de dióxido de azufre (SO2) asociado al penacho volcánico (emanaciones visibles de gases volcánicos) continúa registrando valores altos y acordes al proceso eruptivo, alcanzando valores de 7.513 toneladas diarias (valor subestimado). Así mismo, la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2), asociada a los 220 km2 de la dorsal volcánica de Cumbre Vieja (emanaciones no visibles de gases volcánicos), refleja una tendencia descendente desde el día 12 hasta ayer y ha sido estimada en 703 toneladas diarias.