España.- Felipe González quiere que Juan Carlos I vuelva "ya" y que se respete su presunción de inocencia

Reprocha a quienes critican el Régimen del 78 que "por ahora, no han contribuido a nada"



El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado este miércoles que quiere que Juan Carlos I "vuelva ya, y que se respete su presunción de inocencia", y ha avisado de que quienes no la respetan son anticonstitucionalistas.



Lo ha dicho en un coloquio con el ponente de la Constitución Miquel Roca en el ciclo 'Agendas cruzadas Madrid-Barcelona' del Círculo Ecuestre de la capital catalana, donde le han aplaudido tras lanzar esta doble petición.



El expresidente ha criticado que no se valore el legado del rey emérito, y ha avisado: "Todos tenemos una mochila, sobre todo si hemos algo en la vida", ha añadido en un debate moderado por el periodista Joaquín Luna.



Preguntado por una eventual reforma de la Constitución, ha avisado: "Reformarla a hachazos ya lo hemos intentado unas cuantas veces en la historia" y no ha funcionado, y ha recalcado de que no hay libertad sin seguridad jurídica.



Sobre qué opina de quienes se refieren al Régimen del 78 de forma despectiva, ha destacado que se les llama representantes de ese régimen porque antes había otro --la dictadura de Francisco Franco--, y ha asegurado estar orgulloso de haber contribuido a cambiarlo: "Los que lo critican, por ahora, no han contribuido a nada".



Ha admitido que en ocasiones oye posturas que cree tan tontas y equivocadas que echa de menos "una Constitución más militante" --como el juramento de la de Estados Unidos, que incluye defenderla ante enemigos interiores, ha dicho--, pero ha garantizado que prefiere la española, que permite que cada uno pueda expresar lo que piense, ha dicho.



González ha pedido trabajar desde la unidad también en la proyección internacional de España: "Mientras más divididos estemos, más retrocederemos en nuestra representación hacia afuera. Juntos, algo podremos hacer como potencia media. Divididos y fracturados", no.



FUTURO DE CATALUNYA



"Ya nos hemos acatetado lo suficiente", ha dicho y, sobre qué augura para Catalunya en un futuro, ha sostenido que los ciudadanos empiezan a estar aburridos de que se les cuente algo que no tiene que ver con su presente ni futuro, en palabras del expresidente socialista.



Preguntados por las redes sociales y el debate público, González ha señalado que a menudo aparecen 'multiinquisidores' que quieren dictar lo que se puede pensar y decir, y Roca ha pedido reflexionar sobre "si la centralidad responde al griterío con un silencio excesivo" y calla demasiado ante los extremismos.



Ha abierto el coloquio el presidente del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado, y lo ha presentado el vicepresidente del Círculo y presidente del Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, en un coloquio que no admitido preguntas del público y la prensa.



Han asistido al acto el presidente de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé; el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno; el presidente del Grupo Godó, Javier de Godó; el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.



También lo han hecho el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, y la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, entre otros.