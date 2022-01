España.- Abascal liga inmigración ilegal con atracos y violaciones y Sánchez replica que los delitos están en mínimos

20-10-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 20 de octubre de 2021, en Madrid, (España). En este pleno, marcado por el reciente décimo aniversario del fin de la banda terrorista ETA, el Ejecutivo central responde a las preguntas de la oposición sobre si sus medidas adoptadas en el ámbito social y económico --lo que llamaron 'escudo social'-- durante la pandemia no dejaron a nadie a atrás. Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado 2022; una posible declaración de condena del PP a ETA; y la seguridad de los barrios y ciudades de España, también marcan este pleno, el primero tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para actualizar los órganos constitucionales caducados salvo el Consejo General del Poder Judicial. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El presidente acusa al líder de Vox de "crispar, dividir y odiar" y le pregunta si eso es "patriotismo"



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha relacionado este miércoles a los inmigrantes ilegales con "atracos, cuchilladas y violaciones" en las calles españolas, ante lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha acusado de "crispar" y de generar "odio" y ha replicado que los datos de criminalidad están en mínimos históricos.



En el pleno de control al Gobierno en el Congreso, Abascal ha abogado por unas "fronteras seguras" para tener "calles seguras" y ha relacionado a las personas que entran ilegalmente en España con la comisión de delitos.



El jefe del Ejecutivo ha optado por responder con "datos" a estas acusaciones y ha sostenido que los niveles de criminalidad han registrado durante los últimos años una caída "a niveles históricamente bajos". Además, ha asegurado que su Gobierno ha reforzado las plantillas de Polcía Nacional y Guardia Civil y mejorado sus condiciones salariales y profesionales.



"No sé si crispar, fracturar, dividir y odiar es para usted patriotismo --ha censurado Sánchez al líder de Vox--. Ojalá fuera usted la mitad de patriota de lo que reclama al resto de sus señorías".



Abascal le ha pedido que no piense como presidente del Gobierno, sino como padre. "Le pido que se ponga en la piel de los padres que tendrán que recibir en sus casas a su hijos con una cuchillada en el cuello o a su hija violada por aquellos a los que ustedes llaman, a los que ustedes mantienen", ha abogado.



En este sentido, ha leído algunas noticias de delitos cometidos presuntamente por inmigrantes ilegales, incluido el atropello perpetrado en Torre Pacheco (Murcia), que ha definido como "atentado" y ha asegurado que su autor fue un menor no acompañado (mena).



"Hay grupos de 'menas' organizados acudiendo a zonas ocio de jóvenes, donde también estarán sus hijos, con violencia extrema, con atracos, cuchilladas y agresiones sexuales", ha alertado señalando como "culpables" de esta situación a los miembros del Gobierno por "llamarles", dar ayudas "que no llegan a los españoles" o dejar a los policías "indefensos".



"Se ha convertido usted en flautista de Hamelin que convoca inmigración ilegal, llama a España, importa delincuencia y genera inseguridad", ha acusado.



Ante esto Sánchez, ha insistido en que el primer trimestre de 2021 ha registrado la tasa de criminalidad más baja de la serie histórica y ha garantizado que el Ejecutivo está "apostando" por la seguridad pública. Además, ha dado datos del descenso de hurtos robos con fuerza en domicilios o la extracción vehículos.



"¿Existe riesgo cero? no. ¿Nos preocupamos por la seguridad y serenidad de nuestros compatriotas? sí", ha insistido el presidente, que ha relacionado estas cifras con un aumento del número de efectivos de las fuerzas de seguridad o un aumento de los recursos para mejorar su "dignidad" salarial y laboral.



AUMENTO DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL



Sánchez ha asegurado haber aumentado en 10.000 efectivos las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil durante los últimos tres años. "En tres años de Gobierno socialdemócrata hemos recuperado lo que la derecha destruyó en siete años", ha presumido asegurando que el Gobierno de Mariano Rajoy congeló las tasas de reposición en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Esta afirmación ha provocado el enfado de la diputada del PP Ana Belén Vázquez, quien además de protestar desde su escaño ha publicado poco después en 'tweet'. "Sánchez es una mentira andante", ha avisado acompañando su comentario de unas tablas sobre el número de efectivos de las fuerzas de seguridad en la última década. Según estos datos, en el año 2020 había 79.275 guardias civiles y 69.864 policías nacionales; frente a los 77.134 y 64.963 de 2016.