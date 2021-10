Emery:"Hemos hecho un partido muy serio, aunque hemos sufrido"

EFE/EPA/PETER SCHNEIDER

Berna, 20 oct (EFE).- Unai Emery, entrenador del Villarreal, afirmó tras la victoria de su equipo a domicilio ante el Young Boys (1-4) que su equipo había hecho un partido muy serio, aunque había sufrido en algunas fases del choque.

"Sabíamos que el 0-2 podía no ser suficiente porque un gol de ellos los metía en el encuentro. Lo han metido tras haber tenido oportunidades antes, pero al final hemos reaccionado bien y hemos ganado", señaló.

"El rival es un equipo de mucha intensidad y nosotros tenemos más talento, pero no tanta intensidad y ellos nos obligaban a exigirnos mucho. Hay veces que algunos equipos no te dejan responder", agregó

Con esta victoria el equipo había conseguido recuperar aspectos del juego y, sobre todo, confianza en un encuentro en el que el equipo hizo un partido "serio" en el que respetó al rival, agregó Emery.

"Al principio estuvimos bien y fuimos letales, pero luego ellos no hicieron sufrir y nos costó ajustar cosas, aunque tuvimos opciones al contragolpe", prosiguió el técnico vasco.

Indicó que fue un partido más abierto de lo que les habría gustado y que en algunos momentos vio más cerca el 0-3 que el 1-2, aunque el gol del rival llegó a quince minutos del final.

"No tuvimos el control que quisimos, pero no nos faltaron opciones para marcar", prosiguió Emery.