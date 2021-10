El Real Madrid, lanzado al clásico

Karim Benzema (2-i), delantero del Real Madrid, celebra un gol contra el Shakhtar Donetsk, en el partido de la Liga de Campeones de este martes. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Madrid, 20 oct (EFE).- Las victorias, y más si son contundentes como la que firmó el Real Madrid este martes contra el Shakhtar Donetsk (0-5), alejan todo tipo de fantasmas. Esos que salen en un club de la exigencia de los madridistas después de tres partidos sin ganar, y que los del italiano Carlo Ancelotti ahuyentaron a cinco días del clásico.

Vinicius recupera la chispa

El brasileño lo cambió todo en la segunda parte. Tras un inicio fulgurante de temporada en el que salía a gol por encuentro, ‘Vini’ no veía puerta desde hace un mes. Las dudas, como no, volvían a arreciar sobre su figura y su capacidad de definición, hasta que en Kiev (Ucrania) volvió a demostrar que es un futbolista diferente.

Diferente a lo que se ve habitualmente en el fútbol moderno y a lo que él era hasta que empezó esta temporada. Para el primer gol se decantó por definir de vaselina, en el segundo dejó atrás a cuatro rivales y puso el balón fuerte pegado al travesaño. Además asistió a su compatriota Rodrygo. Lleva siete goles en 11 partidos, más que en cualquier otra temporada, y no ha acabado octubre.

Benzema sigue haciendo historia

Su tanto no llegó hasta el minuto 90, pero, como es habitual en él, estuvo en la generación de todos los goles. Volvió del parón tras conquistar su primer título con Francia, selección de la que estuvo apartado y que lideró en 2021 hasta alzar la Liga de Naciones. Más confianza y gol histórico.

Benzema igualó a Santillana como cuarto máximo artillero del Real Madrid (290) y tiene en su mano, de mantener este nivel, el llegar al segundo puesto y superar a Di Stéfano (308) y Raúl González (323). Cristiano, con 451 está en otro mundo.

Ancelotti cambia el esquema

Un empate y dos derrotas en los últimos tres partidos hicieron que se cuestionara todo lo bueno que había construido Ancelotti en el inicio del curso. Y él también lo hizo. Contra el Shakhtar cambió al 4-3-3, sin atisbos del ‘árbol de navidad (4-3-2-1) con el que logró la ansiada Décima Copa de Europa en su primera etapa en el Madrid.

Pudo jugar por primera vez con un centro del campo histórico, el que forman Casemiro-Kroos-Modric, incombustibles. Y encontró ese famoso “equilibrio” que repite en casi cada pregunta y que tanto le obsesiona, obteniendo su cuarta portería a cero en once encuentros.

Mendy vuelve para solucionar un problema a Ancelotti

Alaba, Nacho, Miguel Gutiérrez, Marcelo y hasta Camavinga, en busca de la remontada contra el Sheriff en el Santiago Bernabéu (1-2), han jugado en el lateral izquierdo del Real Madrid. Y todos han dejado dudas. En el cuerpo técnico esperaban al francés Ferland Mendy, su teórico titular, y contra el Shakhtar volvió a jugar al fútbol 167 días después.

Dejó atrás su calvario, que se inicio el 5 de mayo cuando forzó en la vuelta de las semifinales de ‘Champions’ contra el Chelsea cuando sufrió una periostitis tibial, que más tarde le provocó varias molestias musculares. Jugó 69 minutos en Ucrania destacando sobre todo en el apartado defensivo, aunque aún lento de ideas y ejecución en ataque por la inactividad. Ancelotti, quien pidió su fichaje cuando dirigía al Nápoles, le esperaba con los brazos abiertos; y ya tiene un problema menos.

Rodrygo se reivindica

El atacante brasileño volvió a demostrar que la ‘Champions’ es lo suyo. Marcó y suma siete goles y cinco asistencias en 19 partidos, y solo siete como titular. Con Gareth Bale lesionado y Lucas Vázquez alternando con el lateral, la banda derecha del Real Madrid no tiene dueño y Rodrygo la reclamó.

Y lo hizo justo antes de un clásico en el que aspira a tener su primera titularidad. Desde que llegó al Real Madrid solo ha disputado diez minutos en 2019 y nueve en 2020, en este último dando la asistencia del gol que cerró el partido (1-3).

Óscar Maya Belchí