El nuevo asesor de Castillo en diez frases machistas, xenófobas y homófobas

Fotografía cedida por la Presidencia del Perú donde aparece el presidente, Pedro Castillo (i), junto a su asesor Ricardo Belmont, en Lima (Perú). EFE/ Presidencia del Perú

Lima, 19 oct (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, sorprendió al anunciar por lo alto el fichaje como asesor principal de Ricardo Belmont, un empresario que llegó a ser alcalde de Lima y que actualmente difunde en redes sociales un discurso machista, xenófobo, homófobo, antivacunas y negacionista de la covid-19.

La llegada de Belmont, de 76 años, al Palacio de Gobierno de Lima para ser consejero de Castillo ha generado incertidumbre por sus opiniones radicales, en un momento en que el mandatario había elegido una posición más moderada tras cesar a los ministros del marxista partido Perú Libre, con el que ganó las elecciones.

Con su experiencia televisiva como dueño del canal RBC (las siglas de su nombre), Belmont transmite sus discursos y "editoriales" a través de las redes sociales en las que difunde mensajes discriminatorios e informaciones falsas como las siguientes.

1.- "CASTILLO SE VA A LA CÁRCEL O TERMINA RICO Y FUGADO"

Apenas una semana antes de convertirse en el asesor del presidente, Belmont despotricaba en una de sus transmisiones por Facebook contra los cambios hechos por Castillo en su Gobierno para sacar a los ministros más problemáticos y radicales, especialmente con la designación de Mirtha Vásquez como primera ministra.

2.- "LOS 'CAVIARES' PROMUEVEN LA DESTRUCCIÓN DE LA FAMILIA"

Al igual que la extrema derecha peruana, Belmont denosta a los 'caviares' (izquierda acomodada) porque "se meten por la puerta falsa, tienen prensa y son los que promueven el matrimonio gay, el aborto, la destrucción de la familia y que no haya educación cívica".

3.- "CADA VACUNA QUE TE METES, TE PUEDE DEJAR ESTÉRIL E IMPOTENTE"

Desde su página de Facebook, donde tiene medio millón de seguidores, Belmont ha alentado a la población a no vacunarse contra la covid-19 con argumentos falsos como que causan esterilidad, pese a que las vacunas aplicadas masivamente han demostrado ser seguras y tener una gran eficacia para evitar síntomas graves y muertes.

4.- "VOY A CREER QUE EXISTE EL COVID CUANDO MUERAN UNOS CINCO MINISTROS"

En diciembre de 2020, cuando las cifras oficiales marcaban que ya habían muerto por covid-19 casi 100.000 peruanos, Belmont mantenía su postura negacionista sobre la pandemia y animaba a la población a desafiar las restricciones impuestas a las autoridades como la de ir a la playa en la temporada de verano.

5.- "PARECE QUE VIVIMOS EN EL PAÍS DE LOS GAYS"

A Belmont le enfureció que el diario El Comercio dedicara una portada a la demanda legal de Óscar Ugarteche y Fidel Carrillo para que el registro civil de Perú reconociera su matrimonio contraído en México, algo incomprensible para el nuevo asesor de Castillo, que afirmó sentirse como si estuviera "en el país de los gays".

6.- "QUE NO INSTITUCIONALICEN LA MARICONADA"

Durante la Presidencia interina de Francisco Sagasti, Belmont consideró que "el poder gay" se había instaurado en Perú por promover políticas públicas a favor del enfoque de género, lo que es fuertemente rechazado por el empresario, quien dijo respetar a los gays mientras "no institucionalicen la mariconada".

7.- "NO SOY 'COSITO', PERO ELLA ME AGARRA LA 'COSITA'"

En un mitin, Belmont presentó a su mujer ante la audiencia para presumir que él consume "lo que el Perú produce" y aclarar que él no es "cosito" (subordinado)... "pero ella de vez en cuando me agarra la 'cosita'", apostilló el entonces candidato a la alcaldía de Lima ante el rubor de los asistentes.

8.- "LOS VENEZOLANOS DECIDIRÁN EL FUTURO DE PERÚ"

En la campaña electoral para los comicios regionales y municipales de 2018, Belmont llegó a afirmar que más un millón de venezolanos residentes en Perú acudirían a votar, algo que fue negado por el Registro Civil, que precisó que solo un venezolano tenía derecho a voto en esas elecciones.

9.- "YO NO METO A UN EXTRAÑO A MI CASA"

En otro episodio xenofóbico, Belmont indicó que jamás abriría su casa a un inmigrante venezolano, aunque elogió el físico de las mujeres venezolanas porque "están bastante potables, 'maceteaditas', muy agradables y, como alguien dijo, 'no parece que vinieran de Venezuela' porque se supone que en Venezuela no hay comida".

10.- "¡DELINCUENTE! ¿NO LE VIERON LA CARA?"

En su último intento por volver a ser alcalde de Lima en 2018, un ciudadano peruano le increpó delante de las cámaras de televisión que lo seguían: "Xenófobo. Tú eres el que incita al odio", le dijo el transeúnte, al que Belmont le llamó "delincuente" solo por su cara, en una exhibición de prejuicios.