Duque responde que Colombia no reconocerá "dictadura oprobiosa" en Venezuela

Imagen de archivo del presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 20 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró este miércoles que su Gobierno no reconocerá a una "dictadura oprobiosa" como la de Venezuela, en respuesta a la iniciativa del Senado colombiano de crear una comisión legislativa bilateral para buscar la normalización de las relaciones con ese país.

"Una cosa en la que no nos podemos equivocar es en que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante", manifestó Duque en una declaración junto al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, que llegó hoy de visita oficial a Bogotá.

Según Duque, reconocer al Gobierno de Nicolás Maduro, con el que Colombia no tiene relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, "sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país".