Distantes, serios y muy fríos. Así fue la última visita de Antonio David y Olga Moreno a su abogado

Recuperamos unas imágenes inéditas del matrimonio yendo al despacho de Iván Hernández tras el regreso de 'Supervivientes' de la empresaria



Este miércoles nos hemos levantado con la noticia de la separación matrimonial de Antonio David Flores y Olga Moreno. Una ruptura sorprendente en una de las parejas más unidas del panorama nacional durante los últimos 20 años que, según desvela la revista Lecturas, sería una decisión definitiva que se habría tomado hace casi un año pero que, para salvaguardar la imagen pública del exguardia civil - muy tocada tras la docuserie de Rocío Carrasco - no habría trascendido hasta ahora.



Según la publicación, la expareja llevaría un tiempo haciendo vidas por separado; concretamente, desde que Olga regresó de 'Supervivientes' como flamante ganadora y se dio cuenta de que su relación con Antonio David no le favorecía ni personal ni públicamente. A pesar de todo, su ruptura ha sido cordial y por el momento ambos continúan en la casa familiar en Málaga.



Con motivo de su sorprendente separación recuperamos unas imágenes, inéditas hasta ahora, del matrimonio en Madrid justo después del regreso de la empresaria de Honduras. Y es que una de las primeras cosas que hizo Olga nada más aterrizar en nuestro país fue visitar a su abogado, Iván Hernández, en compañía de Antonio David. Un momento en el que, para nuestra sorpresa, se mostraban más fríos, distantes y serios que nunca. Una actitud llamativa teniendo en cuenta que hacía más de tres meses que no se veían - durante los cuales se emitió la docuserie de Rocío Carrasco - y que ahora toma más sentido que nunca.



¿Estaría ya tomada la decisión de romper su matrimonio definitivamente en las imágenes que os mostramos a continuación? ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes más frías y distantes de Antonio David y Olga en la que fue su última visita conjunta a su abogado!