Cvirus.- República Checa hace obligatoria la mascarilla en los puestos de trabajo y retira la gratuidad de las pruebas

Las autoridades de República Checa han anunciado este miércoles una batería de nuevas medidas para hacer frente a la creciente incidencia de contagios de COVID-19, entre las que se incluye el uso obligatorio de mascarillas FFP2 en los lugares de trabajo y la eliminación de los subsidios a las pruebas de coronavirus.



Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado reducir el tiempo por el que son válidas las pruebas de antígenos, que ahora solo tendrán una duración de 24 horas, y las PCR, que lo serán durante tres días.



Con las nuevas medidas, se hace obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios cerrados, incluidos comercios, restaurantes o centros comerciales, mientras que la intención del Gobierno es que se vuelva a exigir a los establecimientos hosteleros que el pase sanitario para poder acceder al interior, algo que ya están negociando con los restauradores.



"Estamos viendo un aumento significativo en el número de infectados. No queremos volver a cerrar tiendas ni servicios, por eso estamos introduciendo medidas", ha justificado el ministro de Salud checo, Adam Vojtech, por lo que "a partir del 25 de octubre, las mascarillas serán obligatorios en los eventos masivos en interiores, independientemente del número de participantes".



Además, ha justificado que "el Tribunal Administrativo Supremo acaba de confirmar que los anticuerpos no son una alternativa completa a la vacunación. Espero que esta decisión también cierre el debate" sobre la necesidad de nuevas medidas, ha explicado a través de su cuenta de Twitter.



Las autoridades sanitarias han notificado, en las últimas 24 horas, más de 3.200 casos, una cifra que no se registraba desde mediados de abril, en medio de un aumento de la incidencia, con 117 personas por cada 100.000 infectadas en la última semana.



República Checa quiere fomentar la vacunación en el país para lograr incrementar la tasa de inmunización. El ministro de Salud ha recordado que "las pruebas (diagnósticas) no son la solución".