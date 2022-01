Coronavirus.- Polonia notifica la mayor cifra de contagios desde mayo y el Gobierno anuncia "medidas drásticas"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Polonia han notificado este miércoles la mayor cifra de contagios de coronavirus desde el pasado mes de mayo, un contexto en el que las autoridades sanitarias ya han anunciado que tendrán que tomar "medidas drásticas" ante la situación, que es "realmente grave".



En aumento de los contagios y las altas cifras de incidencia han llevado al ministro de Salud, Adam Niedzielski, a anunciar "medidas drásticas" para atajar la situación si "estas tendencias continúan". "La rueda de prensa iba a estar dedicada a la modernización y mejora de la eficiencia en los hospitales, pero la situación epidémica nos obliga a cambiar el tema de la misma", ha explicado Niedzielski.



El responsable de Salud polaco ha incidido en que "durante los últimos días" el país ha estado lidiando con una "explosión pandémica" con incrementos del 85 y hasta del 100 por ciento en el número de casos. "Si la situación continúa, distorsionará todas las previsiones" del Gobierno, ha agregado. No obstante, ya ha descartado un nuevo confinamiento en Polonia.



Lo que sí que empezará a tener efecto, ha remachado Niedzielski, son las multas por no llevar la mascarilla.



En la última jornada también han fallecido 75 personas, una cifra de muertes que no se registraba desde el mes de junio, para un total de 75.623 víctimas mortales desde el estallido de la pandemia.



Actualmente hay 3.811 personas hospitalizadas por el coronavirus en Polonia, de las cuales 329 necesitan asistencia respiratoria.