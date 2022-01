Coronavirus.- Arranca en Sudáfrica la vacunación contra la COVID-19 de menores de entre 12 y 17 años

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad de Sudáfrica ha anunciado este miércoles que la vacunación contra el coronavirus de los menores de entre 12 y 17 años ha comenzado siguiendo las recomendaciones del Comité de Asesoramiento Ministerial sobre Vacunas.



La campaña de vacunación para esta franja de edad ha comenzado después de que el ministro de Sanidad, Joe Phaahla, anunciara que todos los niños de dichas edades serían elegibles para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer.



La mayoría de ellos se encuentran cursando la Educación Secundaria, por lo que esto beneficiará a los colegios a la hora de prepararse para los exámenes de fin de curso y concluir el año académico. Sin embargo, debido a la preparación de estos exámenes no habrá cabinas de vacunación dispuestas en las escuelas para este grupo de edad.



En un comunicado, el Ministerio ha señalado que los tutores y padres de los menores tendrán que registrar a los menores y acompañarlos hasta el centro. La vacunación de los menores mayores de 12 años es un fenómeno global, ha insistido el Gobierno sudafricano, que ha instado a los padres a no preocuparse.



Así, todos ellos tendrán que presentar su documento de identidad, certificados de nacimiento, pasaportes, etc. Las autoridades sanitarias han recalcado la importancia de que las menores y mujeres embarazadas sean vacunadas contra la COVID-19.