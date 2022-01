Colombia.- Detienen en México al exjefe de las FARC Rodrigo Granda, firmante del acuerdo de paz de Colombia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El exlíder de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y firmante del acuerdo de paz de 2016 Rodrigo Granda ha sido detenido este martes en México mientras se desplazaba junto a otros excombatientes a un seminario.



"El firmante de paz Rodrigo Granda está detenido en México porque (el presidente de Colombia) Iván Duque sigue atacando el proceso de paz y pidió a la Interpol reactivar circular roja en su contra", ha publicado en sus redes sociales el partido Comunes, integrado por excombatientes de las FARC.



Ante esto, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha aseverado que la captura del exlíder guerrillero se ha producido "por circular roja de Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso".



Además, Molano ha ratificado que Interpol Colombia "no está facultada ni tiene acceso para modificar, aclarar o cancelar la información publicada por otros países".



Por su parte, el senador de Comunes Carlos Antonio Lozada ha detallado que, pese a contar con autorización de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Granda ha sido capturado cuando estaba en compañía del presidente de la formación, Rodrigo Londoño, y de otros compañeros que iban a participar en un "seminario internacional".



Tal y como ha detallado el propio Londoño, los miembros de Comunes se encontraban en territorio mexicano para formar parte del seminario 'Los Partidos y una nueva sociedad', "donde uno de los temas a tratar es el proceso de paz en Colombia".



"Hicimos todos los trámites ante la JEP, como comparecientes, se nos fueron dados los permisos y hoy arribamos a Ciudad de México", ha expuesto el líder de la formación, que ha trasladado no saber qué ha pasado para que se haya detenido a Granda.



"No quiero presumir cosas, no quiero especular. Llamo a la comunidad internacional a que, por favor, estén pendientes de su seguridad y su estado", ha zanjado.