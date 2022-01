Ciencia.-Antigua madera flotante refleja el acelerado deshielo ártico en curso

20-10-2021 Antigua madera flotante refleja el acelerado deshielo ártico en curso. Un nuevo estudio reconstruye el camino de árboles congelados mientras atravesaban el Océano Ártico durante más de 500 años, una mirada única a los cambios en el hielo marino y las corrientes. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GEORGIA HOLE.



Al fechar y rastrear trozos de madera flotante en las playas de Svalbard, el archipiélago de Noruega en el Círculo Polar Ártico, los científicos han determinado dónde flotaban estos árboles caídos. Remontar el viaje de la madera flotante permitió a los investigadores reconstruir, por primera vez, tanto el nivel del hielo marino a lo largo del tiempo como las corrientes que impulsaron el hielo cargado de madera flotante.



Llevados por los ríos hasta el océano, los árboles caídos de los extensos bosques boreales del norte pueden congelarse en el hielo marino y flotar lejos, pero la nueva investigación muestra que menos árboles están haciendo el largo viaje a medida que el hielo marino que los transporta se encoge.



El nuevo estudio encontró una caída clara en las llegadas de madera a la deriva en los últimos 30 años, lo que refleja la fuerte disminución de la cobertura de hielo marino en un Ártico que se calienta y proporciona una imagen de mayor resolución de las condiciones pasadas del Océano Ártico que lo que permiten otros métodos. El estudio se publica en el Journal of Geophysical Research: Oceans.



El hielo marino es sensible al cambio climático y es una parte importante de los ecosistemas árticos, por lo que es necesario comprender cómo el hielo, las temperaturas del océano y las corrientes han variado juntas a lo largo del tiempo para predecir los cambios venideros en el Ártico. Pero hacerlo puede ser difícil de alcanzar: el hielo se derrite, después de todo. El hielo marino más antiguo tiene solo unos cuatro años (y se está volviendo más joven), por lo que los científicos deben buscar otros registros.



"Esta es la primera vez que se utiliza madera flotante para observar cambios a gran escala en la dinámica del hielo marino del Ártico y los patrones de circulación", dijo en un comunicado la geocientífica Georgia Hole de la Universidad de Oxford, quien dirigió el estudio.



"Están llevando el análisis un paso más allá para conectar los cambios en la madera flotante con los cambios en el hielo marino, y ahí es donde queremos ir. Es realmente emocionante", dijo Hans Linderholm, paleoclimatólogo de la Universidad de Gotemburgo en Suecia que no participó en la investigación.



El Océano Ártico recoge árboles que caen naturalmente en ríos de alta latitud en América del Norte y Eurasia. Cuando hizo suficiente frío, algunos de los árboles se congelaron en el hielo marino. Luego, el hielo flotó a través del océano, arrastrado por las corrientes oceánicas y los vientos, hasta llegar a la playa en las costas de Svalbard. Allí se sentaron, algunos durante cientos de años, hasta que llegaron investigadores como Hole y Linderholm.



Los investigadores han utilizado madera flotante para estudios de cambio climático anteriormente, pero el nuevo estudio es el primero en probar cuán útil es la madera flotante ártica para observar las corrientes pasadas y la cobertura de hielo. Para comprobar su trabajo, el estudio comparó directamente la cobertura de hielo marino inferida por madera flotante con el registro de observación del hielo marino.



"Este es un recurso fantástico para decir algo sobre las corrientes oceánicas y las condiciones del hielo marino", dijo Linderholm. "Creo que tienen un caso para hacer coincidir los cambios de procedencia [de los árboles] con los cambios en las condiciones del hielo marino, que es lo que estamos buscando: tener información sobre el hielo marino antes de las observaciones".



En los meses de verano de 2016 y 2018, Hole y sus colaboradores peinaron varias playas en el norte de Svalbard en busca de madera flotante. De vuelta en el laboratorio, analizaron los anillos de los árboles para determinar qué tipo de árbol era y compararon los patrones de anillos de cada corte de madera flotante con una base de datos de anillos medidos de árboles en los bosques boreales. Hole podría rastrear árboles hasta países individuales, cuencas hidrográficas e incluso ríos y ver cómo las fuentes de madera flotante variaban con el tiempo.



Hole combinó sus datos de madera flotante con las primeras observaciones del hielo marino, desde 1600 hasta 1850, gracias a los registros de pescadores islandeses, cazadores de focas y barcos que pasaban. Los datos más recientes sobre el hielo marino provienen de imágenes de aviones y satélites. Finalmente, comparó los datos de seguimiento de madera flotante con las condiciones del hielo marino y las corrientes para ver qué tan bien se correlacionaban.



Sus datos revelaron una migración lenta y constante hacia el norte del hielo marino de latitudes más bajas, lo que refleja el calentamiento, junto con cambios en las llegadas de madera flotante entre América del Norte y Eurasia.



"También vimos un aumento en la variabilidad en el registro de madera flotante de 1700 a 1850, que interpretamos como una mayor variabilidad en el hielo marino", dijo Hole. Las condiciones más frías tienden a tener más hielo marino, por lo que la madera flotante anterior reflejaba una gama más amplia de fuentes. A medida que el Ártico se calentó y el hielo marino se derritió, menos madera flotante podría hacer el largo viaje.



El método único proporciona conocimientos matizados que otras técnicas no pueden ofrecer, y este estudio es solo el comienzo, hasta que el Ártico pierde su hielo marino por completo, es decir.



"Es un sistema tan frágil", dijo Hole. "Si el hielo marino disminuye como se predijo, entonces este será un campo en extinción".