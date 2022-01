20-10-2021 Celebra el Día Internacional del Gin Tonic con la edición pionera 'The London Nº1 Sounds'. MADRID, 20 (CHANCE) No hay mejor manera de celebrar el Día Internacional del Gin & Tonic que rodeado de tus seres queridos, compartiendo tus anécdotas de la semana, elaborando planes para realizar en el puente que tenemos a la vuelta de la esquina y con este cóctel que es testigo en muchas ocasiones de estos buenos momentos. Eso sí, si esta bebida la podemos consumir en unas copas exclusivas y de edición limitada, marcaremos la diferencia en todos los sentidos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR 'THE LONDON Nº1'



No hay mejor manera de celebrar el Día Internacional del Gin & Tonic que rodeado de tus seres queridos, compartiendo tus anécdotas de la semana, elaborando planes para realizar en el puente que tenemos a la vuelta de la esquina y con este cóctel que es testigo en muchas ocasiones de estos buenos momentos. Eso sí, si esta bebida la podemos consumir en unas copas exclusivas y de edición limitada, marcaremos la diferencia en todos los sentidos.



Innovación tencnológica al servicio del perfect serve



Con motivo de este día la marca de ginebra Premium The London Nº1 ha apostado por la innovación y el diseño creando una edición pionera que recibe el nombre de 'The London Nº1 Sounds'. Un kit compuesto por cinco copas realizadas artesanalmente en vidrio soplado cuya forma, color y capacidad han sido diseñados a partir del estudio del sonido que produce cada uno de los elementos de los que se compone el perfect serve de la marca durante su elaboración: hielo, limón, ginebra, tónica y bayas de enebro.



The London Nº1 -la ginebra de color azul, como aguamarina y con una composición a partir de 12 botánicos de diferentes partes del mundo- consigue una experiencia única en el consumidor. Por lo que The London Nº1 Sounds es el resultado de una alianza entre innovación y artesanía, dando escultura en forma de tótem en la que las cinco copas, con sus diferentes formas, que superponen entre sí una obra de arte industrial y funcional que se ha servido de tecnologías innovadoras y discruptivas para conseguir la translación del universo sonoro del perfect serve hasta su materialización en el mundo táctil.



¿Cómo ha sido el proceso?



La marca de ginebra y el estudio creativo BLO QUE se embarcaron en la búsqueda de la esencia a través del sonido. A partir de la experiencia del estudio en la transformación del sonido en formas táctiles el estudio valenciano diseñó y coordinó un proceso que requirió la colaboración de diseñadores, programadores, artesanos y expertos en sonido.



Para conseguir la captación y recogida de datos de la forma más pura y cercana posible, BLO QUE ha empleado micrófonos omnidireccionales que cuentan con un diafragma muy reducido, de apenas tres milímetros, además de una gran sensibilidad de espectro para poder acercarse a la fuente sonora con una precisión casi quirúrgica.



Durante el proceso se ha eliminado todo espacio reverberante de tal forma que, al escuchar el sonido resultante con auriculares, la percepción no ubica el sonido directamente dentro de la cabeza del oyente.



Una vez procesado, el equipo de Blo Que Design Lab Studio ha tomado algunas de las características únicas del sonido del perfect serve para obtener su representación gráfica. Con ella se ha generado una forma sonora con cinco partes, que se han transformado en modelos 3D para adaptar los volúmenes de cada una y que las ondas sonoras pudiesen convertirse en copas funcionales, ajustándose las medidas de cada boca y cada pie de los vasos para que sean fácilmente apilables.



Este proceso ha contado con la colaboración de Ferrán Collado, reconocido artesano especializado en vidrio y en la técnica del soplado, que partiendo del diseño en 3D, ha empleado moldes de grafito para ajustar las formas y los tamaños de los vasos y producir los sets de las copas definitivas.



Finalmente, el vidrio ha sido tratado con un proceso de lustre al horno para proporcionar color a las piezas centrales, que conecta visualmente con el universo cromático tan especial y seña de identidad de The London Nº1.



De esta manera, The London Nº1 propone una nueva forma de disfrutar de uno de los cócteles de referencia a nivel mundial y celebrar así el Día Internacional del Gin Tonic... ¿te vas a quedar sin esta edición limitada? Disponible ya de forma online en la web de González Byass con un precio de venta de 425€.