Bank of America vaticina un acuerdo de Argentina y el FMI a finales de año

Bank of America aconseja que el Gobierno argentino ajuste la moneda y la política fiscal "inmediatamente después de las elecciones para comenzar a acumular reservas de divisas, que se encuentran en niveles críticamente bajos". En la imagen de archivo el registro de una sede del Bank of America, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

Nueva York, 20 oct (EFE).- Bank of América prevé que el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegue a un acuerdo general con el Gobierno de Argentina sobre la restructuración de la deuda entre diciembre de este año y enero de 2022, según un informe de la compañía financiera.

En concreto, el documento de Bank of America apunta que Buenos Aires está "enviando señales de que el acuerdo con el FMI es una prioridad", pero a la vez señala que las elecciones previstas en Argentina para el próximo mes de noviembre "podrían resultar en más inestabilidad política".

"Los mercados están preocupados con que esto pueda retrasar las negociaciones con el FMI o desembocar en un programa diluido que no resuelve los problemas fundamentales", explica el texto, que señala además que los detalles del acuerdo podrían cerrarse para marzo de 2022.

Bank of America apunta además que urge cerrar el acuerdo de restructuración de 44.000 millones de dólares de deuda argentina por "los enormes vencimientos de deuda del FMI y las consecuencias negativas en el tipo de cambio y en la inflación por posibles retrasos".

El informe se publica después de la visita del ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central del país, Miguel Ángel Pesce, a Washington, donde el FMI tiene su sede.

Si no se alcanzara el acuerdo, el documento prevé "fuertes consecuencias en los flujos de divisas, el financiamiento multilateral, la inversión, y podría tener un impacto en un mercado de divisas que ya está bajo presión".

Bank of America además aconseja que el Gobierno argentino ajuste la moneda y la política fiscal "inmediatamente después de las elecciones para comenzar a acumular reservas de divisas, que se encuentran en niveles críticamente bajos".

El documento calcula asimismo que el déficit primario de 2022 será del 2,9 % del PBI, por debajo del presupuesto del Gobierno, que proyecta que esa cifra será del 3,3 %.

Esto se debe, según Bank of America, a que Argentina está subestimando el crecimiento de su economía y de la inflación, así como los ingresos, que cree que podrían sorprender al alza.