Antonio David guarda silencio sobre su supuesta separación con Olga Moreno

Antonio David y Olga Moreno se separan, al menos eso es lo que ha publicado en exclusiva la revista Lecturas en su formato físico este miércoles. Todos los quioscos se despertaban con esta noticia que ha supuesto un antes y un después, ya que tras el documental de Rocío Carrasco muchas han sido las especulaciones que se ha hecho sobre este matrimonio... y parece ser que finalmente la pareja no ha podido hacer frente a la presión que han sufrido y han decidido separar sus caminos.



Eso sí, ninguno de los dos protagonistas han confirmado ni desmentido nada, lo que llama especialmente la atención porque muchas veces el silencio es más revelador que unas declaraciones. Y es que hay quién dice que estarían preparando una exclusiva explicando al detalle los motivos de esta ruptura amistosa que, por el momento, se desconoce si verdaderamente es cierta.



En estas imágenes podemos ver a Antonio David en el despacho de sus abogados con el semblante sonriente y es que esto todavía nos llama más la atención porque después del revuelo mediático que ha creado la exclusiva, parece que el excolaborador de televisión vive ajeno a ello.



Su hija, Rocío Flores, se ha comunicado con Marta López esta tarde en el programa 'Sálvame Diario' y le ha confesado esta destrozada, pero no ha confirmado que la noticia sea verdad, tampoco ha dicho que sea falsa... unas declaraciones que contrastan cuanto menos con las imágenes que vemos de su padre riéndose con su abogado.



Si nos hemos quedado sorprendidos con la actitud de Antonio David Flores en el despacho de sus abogados, más no ha alucinado su actitud de después. El padre de Rocío Flores salía de allí, se ha ido a la comisaría más cercana acompañado por su abogado y por supuesto, no ha hecho ninguna declaración al respecto.



Un hermetismo que no nos sorprende porque lleva meses guardando silencio sobre todo lo que se ha dicho de él, y hoy, cómo no podía ser de otra manera, ha seguido con esta estrategia. Ni confirma, ni desmiente, pero su semblante ya era otra, algo más serio que dentro del despacho.