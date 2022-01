29-11-2019 Olga Moreno y Antonio David Flores, en los tiempos felices de su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Las revistas de este miércoles nos traen una noticia bomba. Antonio David Flores y Olga Moreno se separan después de más de dos décadas de amor. Así lo asegura en su portada 'Lecturas', confirmando un rumor que llevaba varios meses circulando por las redacciones.



Una separación que sus protagonistas han intentado hasta el último momento que no trascendiese en su afán por preservar la tranquilidad de su familia, que al parecer ya estaría al tanto de su ruptura. Una ruptura que se produjo hace prácticamente un año y en la que Olga se reafirmó a su regreso de 'Supervivientes', cuando fue consciente de que su matrimonio la perjudicaba tanto en el plano público como en el personal.



Según desvela la publicación, su relación sigue siendo buena y continúan compartiendo casa en Málaga, aunque Antonio David lleva un mes en Madrid centrado en la guerra judicial que emprendió tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, que le dejó demasiado tocado y "sin fuerzas" para intentar reflotar un matrimonio que hacía aguas por todos los lados. Aunque no se sabe qué pasará con David Flores - ya que Olga siempre ha confesado que el joven tenía locura con ella - fuentes cercanas afirman que no habrá ningún problema con la hija que tiene en común el matrimonio, Lola, de 8 años.



Pero... ¿Cuál fue el principio del fin de uno de los matrimonios más sólidos (o eso pensábamos) de nuestro país? Según apunta 'Lecturas' todo se precipitó con el regreso de Antonio David a televisión. La aparición en 'Sálvame' de varias supuestas examantes del colaborador - que contaron con todo lujo de detalles su aventura con él - supuso una "humillación" para Olga, que tampoco entendió la actitud de su marido con estos testimonios, a los que asistía prácticamente impasible.



Poco después, la pareja se rompía y, desde el regreso de 'Supervivientes' de la sevillana, hacen vidas por separado. Sin embargo, no han hecho pública su separación para no 'empeorar' la maltrecha imagen de Antonio David tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco, ya que la idea de "familia unida" y "padre abnegado" favorece públicamente al excolaborador.



Ahora, recuperamos las imágenes del cumpleaños de Olga el pasado 3 de octubre, cuando llamó poderosamente la atención la ausencia de Antonio David, que la empresaria justificó asegurando que "está en Madrid trabajando". Algo extraño tratándose de un domingo, día poco común para reunirse con abogados... Pero ahora todo cobra sentido y, con el matrimonio totalmente roto, poco sentido tenía la presencia del exguardia civil en una fiesta en la que no faltaron ni Rocío ni David Flores, con quienes 'Oa' sigue tan unida como siempre.