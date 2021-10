Alguacil augura dificultades ante un Sturm Graz "muy valiente'

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, durante el entrenamiento de este miércoles en el campo de Zubieta de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 20 oct. (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no espera facilidades del colista de su grupo en la Liga Europa, un conjunto austríaco del Sturm Graz que juega "muy valiente".

"Seguro que mañana no va a ser nada fácil, ellos tienen un buen equipo, un buen centro del campo, son muy verticales arriba, generan un gran ambiente en su campo y además están en un buen momento por lo que seguro que vamos a tener que hacer muchas cosas bien si queremos ganar allí", auguró el preparador realista desde la ciudad austríaca en la que ya está concentrado el equipo.

La gran oportunidad que representan para los donostiarras los dos compromisos ante el modesto conjunto centroeuropeo hacen recelar a Alguacil, quién advirtió que el de mañana no va a ser un "partido definitivo".

"Es la tercera jornada y pase lo que pase este jueves mi equipo va a seguir vivo, va a luchar hasta el final y, como siempre digo, el siguiente partido es el más importante y el único en el que hay que pensar", aseveró rotundo Alguacil.

El preparador blanquiazul recordó el gran momento en el que llega su equipo tras "varios partidos sin perder y en Liga con la portería cero, pero ésta es una competición diferente en la que llevamos dos empates, queremos seguir siendo competitivos y lograr la victoria de una vez por todas".

El internacional sub-21 Martin Zubimendi, que acompañó a su técnico en la rueda de prensa previa a este encuentro, coincidió con Imanol Alguacil en en que el Sturm Graz va a ser "complicado porque en Europa no hay partidos fáciles, pero vamos a salir a por todas e intentar ganar el encuentro".

Zubimendi valora el gran estado de forma que atraviesa una Real que, como ratificó el propio centrocampista txuri urdin, está en "una gran dinámica en la Liga, pero esto es una competición diferente y ahora se trata de conseguir una victoria en Europa".