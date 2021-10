Acciones de EE.UU. amplían rally y se acercan a máximo histórico

(Bloomberg) -- Las acciones continuaron su repunte por sexto día, poniendo al índice de referencia S&P 500 cerca de un máximo histórico, al tiempo que los operadores sopesaban los resultados corporativos frente a los riesgos de las presiones inflacionarias. Las alzas se producen tras el mejor comienzo de una temporada de resultados del S&P 500 en los últimos dos años, con un aumento del índice de alrededor del 3,6% en la primera semana. Los sólidos resultados de las empresas han ayudado a contrarrestar las preocupaciones derivadas de la alta inflación, lo que ha impulsado las acciones al alza. Por otra parte, los valores expuestos a las cirptomonedas también subieron luego de que el bitcóin superara un récord.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,4% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,1%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,4%

El índice MSCI World subió 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2%

El euro subió 0,2% a US$1,1652

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,3826

El yen japonés registró pocos cambios en US$114,28

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta al 1,65%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania cayó dos puntos básicos al -0,13%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó dos puntos básicos ael 1,15%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,1% a US$83,87 el barril

Los futuros del oro subieron 0,9% a US$1.786,20 la onza

