127-104. Los campeones abren la temporada con un Antetokounmpo imparable

Milwaukee (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo aportó este martes, en el comienzo de la edición 75 de la NBA, un doble-doble (32 puntos, 14 rebotes y siete asistencias) decisivo para los campeones Milwaukee Bucks, que apisonaron por 127-104 a los Brooklyn Nets, que no tuvieron al base Kyrie Irving.

En el comienzo de la temporada 2021-2022, el Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada final anotó hoy 12 de 25 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos.

Los Bucks, que ganaron el título a los Phoenix Suns, hoy recibieron los anillos de campeones de manos del comisionado Adam Silver.

Luego, los Bucks con seis jugadores, que tuvieron números de dos dígitos, dominaron de principio a fin a unos Nets, que no solo echaron en falta la ausencia de Irving, sino también un trabajo de equipo que nunca pudieron presentar de manera consistente.

En su primer juego desde que anotó 50 puntos en una victoria en el Sexto Partido de las Finales de la NBA, Antetokounmpo también tuvo la ayuda del alero Khris Middleton y el escolta reserva Pat Connaughton -sexto jugador-, que agregaron 20 puntos cada uno para ayudar a los Bucks a resistir la pérdida del base titular Jrue Holiday que sufrió una magulladura en el talón derecho después de anotar 12 puntos en la primera mitad.

El alero estrella Kevin Durant lideró a los Nets con un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes. El veterano base, el australiano Patty Mills, que debutó con los Nets como reserva, anotó 21 puntos al estar perfecto 7 de 7 en los tiros desde fuera del perímetro.

Mills tuvo un brillante debut en Brooklyn después de pasar las últimas 10 temporadas en San Antonio, pero los Nets no obtuvieron mucho más de su banco. Los otros reservas de Brooklyn se combinaron por solo cuatro puntos.

Mientras que el escolta James Harden llegó a los 20 puntos puntos, pero anotó 6 de 16 tiros de campo, además de capturar ocho rebotes y repartir otras ocho asistencias que no evitaron la primera derrota de los Nets en la nueva temporada.

En lugar de utilizar a Irving en los partidos de visitantes, no está vacunado y no puede jugar en Nueva York, los Nets decidieron que no jugaría ni practicaría con ellos hasta que pudiera ser un participante completo.

Luego de recibir sus anillos y levantar una pancarta para celebrar su primer campeonato de la NBA desde 1971, los Bucks derrotaron al equipo que casi los eliminó en la segunda ronda de los playoffs.

Los Bucks tuvieron una racha de 21-4 en el primer cuarto para extender una ventaja de 10-8 a 31-12. Recuperaron la ventaja de nuevo a 19 en el segundo cuarto y se adelantaron 66-59 en el descanso.

Luego la ventaja nunca cayó por debajo de siete en el resto del camino.

Milwaukee obtuvo 15 puntos del alero Jordan Nwora, una selección de segunda ronda de 2020 que no estaba en la rotación de los Bucks como novato, pero que podría estar listo para un papel más importante este año.

El escolta Grayson Allen agregó 10 puntos en su debut con los Bucks después de haber jugado la pasada temporada con los Memphis Grizzlies.

Los anillos de campeonato de Milwaukee incluyen los mensajes "Fear The Deer" y "Bucks In 6". El último eslogan ha servido como un grito de guerra entre los aficionados desde que el exbase de los Bucks, Brandon Jennings, usó esas palabras al predecir incorrectamente el resultado de la serie de primera ronda de Milwaukee en 2013 con el eventual campeón de la NBA, Miami Heat.

Jennings y el exescolta de los Bucks, Michael Redd, estaban entre los aficionados.

Los anillos, diseñados por Jason de Beverly Hills, tienen 360 diamantes en la parte superior para representar las victorias totales de los Bucks bajo la propiedad actual.

Además hay 16 diamantes en forma de esmeralda en cada lado, que simbolizan sus 16 victorias en los playoffs la temporada pasada y sus 16 títulos de división en la historia de la franquicia.

Herb Kohl, el exsenador estadounidense de 86 años que fue dueño de los Bucks de 1985 a 2014, también recibió un anillo y una ovación de pie cuando fue anunciado. Hay aproximadamente 4,14 quilates de esmeraldas que representan el código de área 414 de Milwaukee.

Middleton habló con los aficionados después de que se entregaron los anillos y justo antes de que se revelara la pancarta con el eslogan de "Milwaukee, lo logramos", destacó Middleton. "Finalmente lo hicimos".