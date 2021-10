Von der Leyen: "No arriesgaremos los valores de la UE" en Polonia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL

Estrasburgo (Francia), 19 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este martes que su Ejecutivo "actuará" ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre el doméstico y advirtió de que la decisión "socava la protección de la independencia judicial", algo que la UE no quiere "poner en riesgo".

"No podemos arriesgar ni arriesgaremos nuestros valores comunes. La Comisión actuará", aseguró Von der Leyen en un debate en la Eurocámara al que también asiste el presidente polaco, Mateusz Morawiecki.

La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró también que la situación de la independencia judicial en Polonia "ha empeorado" y enumeró los mecanismos de los que dispone Bruselas para contestar a este desafío, aunque no precisó qué acciones emprenderán ni proporcionó un calendario para hacerlo. EFE

