VÍDEO: Interior confirma su negativa a conceder el asilo a 'El Pollo' Carvajal

MADRID, 19



El Ministerio de Interior ha confirmado su decisión de no conceder el asilo al ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, pendiente precisamente de que se resuelva su petición de protección internacional para conocer también el desenlace de su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas.



Según fuentes de Interior consultadas por Europa Press, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha notificado este mismo martes al militar venezolano que ratifica su decisión inicial de no otorgarle el asilo.



Carvajal pidió asilo en 2019 y ese mismo año el Ministerio de Interior se lo denegó, si bien lo comunicó a la cárcel donde ya no se encontraba, de modo que no tuvo conocimiento de que se lo habían rechazado hasta el pasado mes de septiembre.



Entonces, la defensa de 'El Pollo' presentó un recurso de reposición para intentar que la cartera de Grande-Marlaska revocara su primera resolución, pero no lo ha conseguido.



Ahora, Carvajal podrá recurrir en la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, que hasta ahora mantenía suspendida su entrega a Estados Unidos a la espera de que se aclarara la cuestión del asilo.



