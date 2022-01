Venezuela.- El juez cita a 'El Pollo' Carvajal para que declare como testigo el próximo 27 de octubre

09-09-2021 El juez cita a 'El Pollo' Carvajal para que declare como testigo el próximo 27 de octubre. El ex jefe de la Inteligencia venezolana está pendiente de ser extraditado a EEUU ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA POLICÍA NACIONAL



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado al ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal para que vuelva a declarar como testigo el 27 de octubre, tras la documentación que ha estado aportando al órgano judicial como parte de su "proceso de colaboración" con la Justicia española mientras se resuelve su extradición a Estados Unidos.



'El Pollo' tendrá que volver el próximo miércoles al Juzgado Central de Instrucción Número 6, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Ya compareció por primera vez el 20 de septiembre, aunque de forma voluntaria. Entonces, habló durante más de una hora acerca de diversos asuntos sobre los que dio bastantes datos, pese a lo cual se comprometió a dar soporte documental a sus palabras.



A lo largo de este mes, Carvajal ha estado enviando distinta documentación a García-Castellón. Así, ha entregado material relativo a supuestos contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA; otros archivos que reflejarían pagos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a miembros del equipo fundacional de Podemos; así como un escrito donde apunta a envíos de dinero a la formación 'morada' a través de Cuba y Venezuela.



'El Pollo' inició este "proceso de colaboración" con la Justicia española después de que su detención del 9 de septiembre en un piso de Madrid, tras pasar casi dos años prófugo, reactivara su extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.



INTERIOR LE DENIEGA EL ASILO



En 2020, tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno acordaron extraditar a Carvajal a la potencia norteamericana, pero su entrega se suspendió a la espera de que se resolviera la petición de asilo que presentó en junio 2019, cuando estaba en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera.



La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio de Interior, se lo denegó poco después, en septiembre de 2019, y comunicó su decisión a la cárcel de Estremera, dado que 'El Pollo' no había hecho constar ningún domicilio en España, sin que él llegara a recibir dicha notificación porque ya no se encontraba allí.



Al ser arrestado, el pasado septiembre, Interior le notificó la denegación del asilo, si bien la defensa presentó un recurso de reposición que también ha sido desestimado en las últimas horas por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, de acuerdo con fuentes de Interior.



Esta segunda negativa pone fin a la vía administrativa, de modo que en el caso de que 'El Pollo' quiera seguir peleando su asilo tendrá que acudir ya a la vía judicial mediante recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, algo que, de acuerdo con fuentes de la defensa, tiene previsto hacer.



EXTRADICIÓN SUSPENDIDA



Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, técnicamente, cuando Interior comunique a la Audiencia Nacional su 'no' definitivo a conceder el asilo a Carvajal, la Sala de lo Penal podría reactivar la extradición a Estados Unidos.



Sin embargo, en el caso de que 'El Pollo' recurriera ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo podría hacerlo solicitando al mismo tiempo unas medidas cautelares para mantener paralizada su entrega a Washington hasta que la cuestión del asilo sea definitiva también en vía judicial.



Por otro lado, Carvajal está igualmente a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie el próximo 26 de octubre sobre el recurso que presentó en 2020 contra la decisión del Gobierno de ponerlo en manos de las autoridades estadounidenses.



En su momento, alegó ante el TS que, de ser puesto a disposición de Estados Unidos, sería sometido a "tortura" para "obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela". Y ello, continuaba, porque Washington cree "erróneamente" que formó parte del "entorno cercano" de Chávez y Maduro.



CASI DOS AÑOS PRÓFUGO



'El Pollo' estuvo huido casi dos años hasta que pasadas las 21.00 horas del 9 de septiembre fue detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid.



La Policía Nacional explicó que vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.