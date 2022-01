Vaticano.- Un libro desentraña las claves de la comunicación del Papa con de testimonios de "gente normal" que lo conoce

ROMA, 19 (EUROPA PRESS)



El periodista colombiano Ary Waldir Ramos Díaz desentraña las claves de la comunicación del Papa en el libro 'Siate Autentici!' ('Sed auténticos') a partir de los testimonios de "gente normal" que lo ha conocido, como su amigo musulmán, Omar Abboud, que fue secretario general del Centro Islámico de Argentina o Federico Lombardi, ex director de la oficina de prensa de la Santa Sede.



"Usé un método de 'observación participante' para indagar en el fenómeno 'Francisco comunicador', pero no como lo perciben los grandes medios, sino lo que la gente normal siente, piensa y luego hace, inspirada por ese encuentro que tiene la cúspide en el mensaje de Jesús", ha asegurado Ramos Díaz en declaraciones a Europa Press.



El resultado es un retrato colectivo del Papa tejido a través del testimonio de varias personas que conocieron al hombre, Jorge Mario Bergolio, en distintas etapas hasta convertirse en el Sucesor de Pedro. El autor ha entrevistado a personas de todo tipo "ateos, musulmanes, colaboradores, fieles de a pie, etc" que han conocido de cerca al Papa. Por ejemplo, Omar Abboud que fue secretario general del Centro Islámico de Argentina; Ernest Simoni, el sacerdote encarcelado por 28 años por odio a la fe; el sacerdote Federico Lombardi, ex director de la oficina de prensa de la Santa Sede; Pepe di Paola, sacerdote de las Villas, entre otro.



En este sentido, ha valorado que el libro es "un volumen diferente" que pretende dar una "lectura innovadora de la comunicación del Papa" para ayudar al lector a "emprender un camino de crecimiento personal y social en tiempos de los gurús del odio y la división". "Creo que hoy es importante reconstruir las relaciones interpersonales y familiares puestas a prueba en una sociedad 'líquida', tan a menudo individualista e incierta", ha señalado. De este modo, ha rechazado que sea una nueva biografía "porque ya hay muchas y muy buenas".



El volumen Siate Autentici! (Sed auténticos), de la editorial Lavoro (Grupo Aleteia), que ha sido presentado este martes en el Vaticano, será publicado en español en diciembre por la editorial San Pablo. Según ha explicado el autor, el libro nace tras el encuentro hace cuarro años en la Nunciatura de Colombia entre el Papa y una mujer colombiana víctima de un ataque con ácido que había solicitado acceder a la eutanasia.



"Para Consuelo tras más de treinta operaciones a sus espaldas, respirar, comer y caminar eran una empresa. Pero ese encuentro le transforma, decide vivir y seguir luchando. Esto me hizo pensar en la autenticidad", ha detallado.



Además, el vaticanista también hace un repaso de los eventos, la hermenéutica de sus mensajes, el contexto de sus decisiones para reseñar cómo se desenvuelve Francisco en su camino cómo líder.



Según Ramos Díaz, la influencia comunicadora de Francisco se debe a su capacidad de difundir "mensajes profundos con extrema humildad". "Su forma de comunicar nos hace reflexionar sobre cómo es posible ser influyente, en un mundo cambiante, sin caer en el egocentrismo y la autorreferencialidad; nos enseña que podemos ser comunicadores para construir una sociedad mejor", explica.



Otro de los puntos que analiza el vaticanista en el libro son los gestos de Francisco que lo han convertido "no sólo en el líder de los católicos de todo el mundo, sino en un líder de la comunicación internacional". "Los gestos están en el AND del hombre, son atávicos, nos definen y, muchas veces, dicen mucho más de nosotros de lo que decimos. Por ello, el modelo de este libro, sirve al lector para analizar los propios gestos, y, entrar más en relación con los demás a través de la escucha y participando en las historias de los otros", ha manifestado el autor.



Ramos Díaz ha defendido que lejos de lo que pueda parecer, Francisco "no es el Papa más atacado, calumniado, difamado de la Historia". "Pensemos solo a San Pedro, el primer papa terminó crucificado", ha reflexionado. A su juicio, en la época actual se vive un "paradigma tecnocrático de la dictadura del clic, en el cual las falsas noticias se difunden 100 veces más que las noticias verdaderas". "Hay grupos de poder, lobbys para mantener determinados intereses, manipular la verdad y eso se repite desde hace 2000 años, solo que hoy hay instrumentos más veloces e inmediatos", ha asegurado.



Asimismo, el autor ha defendido que el Papa Francisco está imponiendo un nuevo método de comunicación en la Iglesia. "En las audiencias generales, la predicación ya no dura más de 10 a 15 minutos. El resto del tiempo, el Papa baja de su silla puesta un poco más en alto por motivos de escucha escénica y luego dedica el resto del tiempo a estar con las personas: escucharlas y encontrarlas apasionarse con sus historias llenas de ilusiones, dolores, alegrías y esperanzas", ha comentado.



Con todo, ha valorado que Francisco ha sido uno de los "primeros líderes en el mundo en advertir a la humanidad de las amenazas del cambio climático". "Incluso cuando grandes países y grupos de intereses en la industria del petróleo, la minería y la maderera influenciaban la política y, lo hacen hoy todavía, a alto nivel para que estos líderes nieguen, acepten a medias el problema y sobre todo nunca firmen acuerdos internacionales, o los practiquen. Laudato Si', no es solo una encíclica social, es un llamado a vernos como parte de una misma familia humana. Y luego Fratelli Tutti es un llamado a no olvidarnos de los últimos, los migrantes, los afligidos", ha concluido.