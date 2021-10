Tenistas no vacunados podrían quedarse sin Abierto de Australia, Djokovic duda

Las estrellas del tenis que no estén vacunadas podrían quedarse sin visa para disputar el Abierto de Australia, advirtió el martes una autoridad local, lo que arroja dudas sobre la participación del actual campeón, el serbio Novak Djokovic.

El jefe del gobierno del estado de Victoria, Dan Andrews, dijo que no espera excepciones a las estrictas reglas australianas contra el covid-19 para los jugadores que disputen el Grand Slam de enero.

"No creo que un tenista sin vacuna vaya a obtener visa para entrar a este país", advirtió Andrews.

"Al virus no le importa cuál es tu ranking en el tenis mundial o cuántos Grand Slam has ganado", agregó.

"Y si consiguen la visa, probablemente tendrían que hacer un par de semanas de cuarentena, que otros jugadores no tendrían que hacer", dijo.

Djokovic, número uno mundial, ha expresado públicamente su oposición a las vacunas y se ha negado a decir si está vacunado contra el coronavirus.

Ha ganado tres Abiertos de Australia consecutivos y buscaría un nuevo triunfo en Melbourne, capital de Victoria.

En una entrevista al diario serbio Blic, difundida antes de las palabras del responsable político australiano, Djokovic arrojó dudas sobre su participación en la próxima edición del Grand Slam de Melbourne.

"No sé si voy a ir a Australia, no sé qué pasa. La situación actualmente no es buena", declaró.

"Es un asunto privado", insistió Djokovic en la entrevista sobre la cuestión de la vacuna. "Demasiada gente se otorga la libertad de hacer preguntas y juzgar a la gente (...) Respondas lo que respondas puedes ser malinterpretado", señaló.

"Claro que quiero participar. El Abierto de Australia es el Grand Slam en el que he tenido más éxito", añadió el nueve veces campeón en Melbourne.

Djokovic está ausente del circuito desde la final del Abierto de Estados Unidos que perdió en septiembre ante el ruso Daniil Medvedev. Tiene pensado retomar la competición en el Masters 1000 de París-Bercy (1-7 de noviembre) y luego participar en la Copa Davis (25 noviembre-5 diciembre).

Por otra parte, Dan Andrews indicó además que cualquiera que pretenda asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Australia también deberá estar vacunado.

"El Gran Premio es en abril, no creo que haya multitudes en el Gran Premio de personas que no tengan las dos dosis" de vacunas, acotó.

