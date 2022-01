Rusia.- Rusia asegura que no se verá afectada por el cierre de la oficina de información de la OTAN en Moscú

26-04-2019 Putin con Lavrov a su derecha y con su portavoz, Dimitri Peskov, a continuación POLITICA INTERNACIONAL Dmitry Azarov



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que el país no se verá afectado por el cierre de la oficina de información de la OTAN en Moscú dado que, "de todas formas, no existía el diálogo entre las partes", tal y como ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.



"No nos veremos afectados por esto porque de todos modos no tuvimos diálogo con la OTAN. Si es necesario, como ya ha explicado nuestro ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, nuestro embajador en Bruselas podrá responder a todas las preguntas pertinentes", ha aseverado.



Así, ha pedido no olvidar que "antes nuestro embajador cumplía con las funciones de mantener el diálogo", según ha recogido la agencia de noticias Sputnik. El portavoz ha matizado, además, que la alianza ha declarado su intención de contener a Rusia de "todas las formas posibles" para lo que la expulsión de diplomáticos ha sido "la gota que colmó el vaso".



Este lunes, Lavrov anunció que la Embajada de Rusia ante la OTAN suspenderá todas sus operaciones a partir del 1 de noviembre. La medida, explicó, fue tomada en respuesta a la expulsión de ocho diplomáticos de la misión rusa ante la Alianza por presuntos vínculos con "actividades hostiles", como asesinatos y casos de espionaje.



El 6 de octubre, la OTAN revocó la acreditación de ocho empleados de la misión permanente rusa ante la alianza por presuntos vínculos con "actividades hostiles", como asesinatos y casos de espionaje, y recortó otros dos puestos en la representación de Rusia.