Rusia.- La OTAN lamenta que Rusia rompa relaciones e insiste en que sigue abierta al diálogo

BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



La OTAN ha lamentado este martes la decisión de Rusia de suspender todas sus operaciones con la Alianza Atlántica a partir del 1 de noviembre, lo que supondrá el cierre de su representación ante la organización militar y las oficinas de información de la OTAN en Moscú, aunque ha subrayado su predisposición al diálogo.



"Lamentamos estos pasos. La política de la OTAN hacia Rusia sigue siendo coherente, hemos fortalecido nuestra defensa en respuesta a las acciones agresivas rusas, al mismo tiempo que seguimos abiertos al diálogo, a través del Consejo OTAN-Rusia", ha señalado la portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, en declaraciones a Europa Press.



Para la Alianza Atlántica, es Moscú quien debe explicar las razones de su decisión con respecto a los diez miembros que quedaban en su delegación ante la OTAN en Bruselas. La ruptura de las relaciones con la organización militar, anunciada por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, responde a la expulsión de ocho diplomáticos de la misión rusa a principios de mes por presuntos vínculos con "actividades hostiles", como asesinatos y casos de espionaje.



Lungescu ha defendido que la decisión de recortar la delegación rusa fue una "decisión proporcionada" que no cambia la perspectiva de la OTAN hacia Moscú y ha insistido en que la cita para reunirse en el seno del Consejo OTAN-Rusia de hace 18 meses sigue en pie. "La pelota está en el tejado de Rusia", ha reiterado.



En medio de la controversia, las autoridades de Rusia han asegurado este martes que el país no se verá afectado por el cierre de la oficina de información de la OTAN en Moscú dado que, "de todas formas, no existía el diálogo entre las partes".



El Kremlin ha criticado que la Alianza Atlántica ha declarado su intención de contener a Rusia de "todas las formas posibles" por lo que, a su juicio, la expulsión de diplomáticos ha sido "la gota que colmó el vaso".