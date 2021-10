Rudy Fernández: "Poder disfrutar tanto tiempo en el Real Madrid es un reto"

El alero del Real Madrid Rudy Fernández en una foto de archivo. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 19 oct (EFE).- Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, se mostró satisfecho por haber alcanzado los seiscientos partidos con el conjunto blanco y afirmó que "poder disfrutar tanto tiempo en este club" es "un gran reto" para él.

"Me siento muy feliz y muy mayor a la vez. Estoy muy contento. Poder disfrutar tanto tiempo en este club para mí es un gran reto porque conlleva llevar siempre la camiseta a lo más alto. Gracias a Dios todavía puedo seguir compitiendo al máximo nivel y disfrutando del baloncesto, que es lo que me lo ha dado todo", indicó.

"Todo reconocimiento es bueno, más después de haber trabajado tantos años para poder cosechar todos los títulos que he conseguido con el Real Madrid. Estoy contento de poder ser parte de la historia de un club tan grande como el Real Madrid", comentó durante la presentación de las nuevas sedes del restaurante Tatel en Beverly Hills y Bahrain.

Asimismo, consideró 'merecidísimo' todo reconocimiento a Pau Gasol tras su retirada y agradeció las palabras del entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, que definió a Rudy como "emblema" del equipo blanco.

"Estoy agradecido por las palabras que ha dicho hacia mí y yo siempre le voy a agradecer la confianza que ha depositado en mí en estos últimos diez años. Entramos juntos en este proyecto en el Real Madrid y la verdad es que todo ha ido fenomenal. Ojalá nos siga yendo como nos ha ido estos años", dijo.