Procter & Gamble gana 4.112 millones en su primer trimestre fiscal, 4 % menos

P&G ha elevado el precio de productos como los pañales Pampers, lo que ha permitido compensar sus costos de transporte pero no de las materias primas, y probablemente lo hará también con productos de belleza, cuidado oral y aseo, dijeron sus ejecutivos en una conferencia con inversores hoy. Fotografia de archivo. EFE/LAURENT GILLIERON

Nueva York, 19 oct (EFE).- La multinacional estadounidense de productos de cuidado personal Procter & Gamble (P&G) ganó 4.112 millones de dólares entre julio y septiembre -el primer trimestre de su año fiscal 2022, que no sigue el calendario natural-, un 4 % menos interanual, afectado por la inflación.

Según un comunicado, la facturación trimestral de la empresa aumentó un 5 %, hasta 20.338 millones, que atribuyó a "la fuerte demanda del consumidor", con un volumen "desproporcionado en Norteamérica", y a la subida de precio de ciertos productos.

No obstante, ese crecimiento en las ventas quedó ensombrecido por el aumento en los precios de las materias primas y el transporte a causa de la inflación, que redujeron sus márgenes de beneficio, indicó la fabricante de las cuchillas Gillette y la pasta de dientes Oral-B.

"Hemos conseguido unos resultados sólidos en el primer trimestre de nuestro año fiscal 2022 en un entorno complicado de costos y operaciones", declaró su máximo ejecutivo, David Taylor, citado en la nota.

P&G ha elevado el precio de productos como los pañales Pampers, lo que ha permitido compensar sus costos de transporte pero no de las materias primas, y probablemente lo hará también con productos de belleza, cuidado oral y aseo, dijeron sus ejecutivos en una conferencia con inversores hoy.

Por áreas de negocio, la mayor recaudación correspondió a los productos de cuidado del hogar (7.009 millones), seguidos por los de cuidado femenino y de bebés (4.864 millones), los de belleza (3.964 millones), los de salud (2.676 millones) y los de aseo personal (1.687 millones).

La compañía dijo esperar que su beneficio por acción crezca entre el 6 y el 9 % en el acumulado del ejercicio, y que sus ventas orgánicas netas crezcan entre el 2 y el 4 %.

En esa previsión, no obstante, ha incluido un cargo estimado de 2.100 millones de dólares por los altos costes de la materia prima y otros 200 millones por los del transporte.