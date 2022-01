Portaltic.-Valve crea un sistema para saber si los juegos son compatibles con Steam Deck

16-07-2021 Steam Deck POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VALVE



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Valve, la compañía desarrolladora de videojuegos y creadora de la consola Steam Deck, ha implementado un sistema de clasificación de los juegos que determina cuáles son compatibles con este dispositivo portátil y cuáles no lo son.



Según indica en su página web, los juegos de la biblioteca de Steam se pueden clasificar en cuatro categorías. La primera de ellas es 'Verificado', que son aquellas a los que se puede jugar sin la necesidad de hacer un ajuste previo del sistema.



A continuación vendría 'Jugable', categoría en la que se incluyen aquellos juegos que, a pesar de que se pueden ejecutar sin ningún problema, requieren un ajuste manual por parte del jugador para funcionar correctamente.



En tercer lugar se incluyen los juegos 'No compatibles', esto es, aquellos que no funcionan en este PC gaming portátil. En el último apartado se incluyen los 'Desconocidos'. Estos son los que aún no han obtenido la comprobación por parte del sistema.



Junto con esta distribución del catálogo, la empresa ha anunciado que actualmente trabaja en una función que incluirá en la biblioteca de juegos mediante la cual se puedan comprobar los tipos de compatibilidad antes de jugarlos.



REQUISITOS MÍNIMOS



Para que estos juegos se incluyan en el apartado de 'Verificados' deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que el videojuego sea totalmente compatible con el mando, ya que se necesita utilizar los iconos de entrada adecuados y mostrar el teclado en la pantalla cuando este lo requiera.



Además, el juego debe ser compatible con la resolución predeterminada de la consola, esto es, de 1.280 x 800 píxeles o bien de 1280 x 720. Además de eso, es esencial que los diálogos y los textos que se incluyan en este videojuego sean legibles y claros.



Otra de las condiciones que los juegos deben cumplir para obtener el sello de verificado se refiere a la fluidez, esto es, no puede incluir advertencias de compatibilidad durante su desarrollo. Asimismo, si cuenta con un lanzador, se debe poder manejar con el mando.



Por último, en la página web de Steam Deck se indica que si el juego se ejecuta a través de Proton -la herramienta desarrollada por Valve para que los juegos de Windows sean compatibles con Linux-, tanto el juego como todo su software intermedio deben ser compatibles con este sistema operativo.