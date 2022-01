Portaltic.-Energía, digitalización y fondos Next Generation de la UE, ejes del Smart Energy Congress & EXPO

19-10-2021 Cartel de Smart Energy Congress & EXPO POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERTIC.ORG



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



El Smart Energy Congress & EXPO, que organiza la Plataforma enerTIC.org y que se celebrará los próximos 27 y 28 de octubre en Madrid, girará en torno a la energía, la digitalización y los fondos Next Generation de la Unión Europea.



El evento -que combina el formato físico y digital- ya ha despertado el interés de más de 2.000 profesionales, lo que "demuestra la importancia en estos momentos de la digitalización como 'driver' para alcanzar la eficiencia energética y la sostenibilidad", según aseguran los organizadores.



'Technology for a green and digital revolution' es el lema elegido para esta edición, que analizará el papel de la digitalización para la mejora de la eficiencia energética como "palanca para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2, sostenibilidad y cambio climático", incluidos tanto en los fondos europeos como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.



Por todo ello, el actual contexto energético, los objetivos de sostenibilidad Horizonte 2030 de la UE y ODS de Naciones Unidas, así como los fondos Next Generation EU serán protagonistas de un evento que también trata de impulsar la coinnovación, el ecosistema 'startup' y la colaboración público privada como otros 'drivers' para alcanzar la sostenibilidad.



ZONA EXPO Y DE NETWORKING



Precisamente, para estrechar relaciones y conocer a los principales actores de la industria tecnológica y energética, detectar oportunidades o compartir experiencias, el congreso incluye una Zona EXPO y de Networking de más de 2.500 metros cuadrados.



En cuanto al programa de conferencias, en el que participarán cerca de 150 expertos, habrá tres modalidades de auditorios (Auditorium Technological Vision, Auditorium Strategic Vision y Auditorium Innovation Vision) y sesiones especializadas en Intelligent Energy & Utilities; Intelligent Industries & Mobility; Intelligent IT Infrastructure & Data Center; e Intelligent Territories & Cities.



El programa de conferencias de este año reúne a profesionales tanto del sector público como privado que han acompañado a enerTIC.org desde sus comienzos en 2011 y que han trabajado en los últimos diez años por posicionar la sostenibilidad y la eficiencia energética en el primer lugar dentro de sus organizaciones.



Para los organizadores, esta edición es "un punto de inflexión ante una nueva década de grandes oportunidades, en un contexto dinámico y centrado en la digitalización y la eficiencia energética en ámbitos como: Ciudades, Industrias, Energía y Grandes Infraestructuras Tecnológicas".