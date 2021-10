Peso chileno sube en medio de alza acciones globales: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno y el sol peruano suben gracias a un amplio sentimiento de búsqueda de riesgo, mientras que el peso colombiano se queda atrás de sus pares y prácticamente no registra cambios para ponerse al día con los movimientos del lunes cuando los mercados locales estuvieron cerrados.

El peso chileno ganaba 0,8% en medio de las alzas de los índices bursátiles mundiales, ya que los sólidos resultados corporativos ayudan a contrarrestar las preocupaciones derivadas de la alta inflación. La moneda chilena encontró una resistencia del dólar cerca de los 826 pesos y, aunque no muestra señales de revertir la tendencia de depreciación en el mediano plazo, podría crear una zona de acumulación entre el nuevo nivel clave y los 800 por dólar.

La curva swap peso-Cámara caía entre 6 y 11 puntos base, ya que los operadores aún ajustan la prima de riesgo al hecho de que las encuestas muestran que el candidato presidencial conservador José Antonio Kast podría enfrentarse al izquierdista Gabriel Boric en las elecciones de noviembre.

El sol peruano, por su parte, también sigue los desplazamientos generales del dólar, ya que los mercados internacionales se han mostrado volátiles en medio de un constante aumento de los rendimientos de los bonos vinculado a las expectativas de que la mayor inflación no sea temporal como se pensaba.

El sol subía 0,2% a 3,94 por dólar, manteniendo las ganancias vinculadas al cambio de gabinete del presidente Castillo, que proyectó una postura más favorable al mercado.

El peso colombiano, en tanto, apenas registraba variación para cotizarse en 3.766 por dólar, ya que los mercados locales estuvieron cerrados ayer y los operadores se ponen al día con los movimientos del mercado registrados por las demás monedas, especialmente en la mañana.

La volatilidad del peso sigue siendo menor que la de sus pares, aunque el enfoque menos ‘hawkish’ hacia la inflación del banco central en comparación con sus pares latinoamericanos hace que los operadores estén menos interesados en apostar por la apreciación del peso.

