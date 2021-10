Operativos militares en 13 provincias de Ecuador en el primer día de excepción

Fotografía cedida por Fuerzas Armadas de Ecuador de soldados ecuatorianos ejecutando operaciones militares de "control de armas, municiones y explosivos", hoy en el sector de Conocoto, a las afueras de Quito (Ecuador). EFE/ Fuerzas Armadas

Quito, 19 oct (EFE).- Fuerzas Armadas de Ecuador realizan este martes operativos de control en una docena de provincias del país en el primer día del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso para tratar de frenar la ola de crimen y delincuencia.

El objetivo de los controles es incautar armas, municiones y explosivos, así como sustancias ilícitas, en las diferentes provincias que están bajo régimen de excepción tras el decreto firmado el lunes por el presidente.

En Quito, la capital del país, las Fuerzas Armadas informaron de un control en la localidad de Conocoto, donde soldados inspeccionaban vehículos desde por la mañana "con la finalidad de precautelar la seguridad de la ciudadanía y contrarrestar los actos delictivos".

También han informado de operativos similares en la zona del El Recreo (sur) y Sangolquí (sureste), ambas también en el distrito metropolitano de Quito.

En sucesivos mensajes a lo largo del día por redes sociales, las Fuerzas Armadas han ido notificando la realización de controles en las provincias de Esmeraldas, Loja, Azuay, Imbabura, Orellana, Chimborazo, Guayas, El Oro, Sucumbíos, Santa Elena, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Manabí.

En algunos de los casos se trataba de controles en carreteras para la inspección de vehículos, en otros de operativos dentro y fuera de las prisiones, y también había casos de "control hidrocarburífero".

La institución castrense no ha dado a conocer el número de efectivos que participan en estas operaciones ni de los resultados, que se amparan en el decreto de excepción.

Sin embargo, como ejemplo, un alto mando de la Policía reveló que en un operativo en Esmeraldas participaban 1.600 agentes más un contingente militar cuyos miembros no cifró.

"Al momento se encuentran ya coordinados los diferentes operativos con Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto presidencial. Estamos más de 1.600 policías, sumado el contingente militar, acantonados acá en la provincia para brindar la seguridad efectiva a la ciudadanía", afirmó coronel Pablo Velasco, comandante de la subzona Esmeraldas, en un videcomunicado por redes.

Y adelantó una serie de operaciones "en puntos fijos, móviles y a pie", enfocados en la "seguridad" y en la "georeferenciación del delito".

En el caso de Guayas, epicentro de la actividad delictiva y del crimen organizado por su carácter portuario, se trata de la continuación de medidas ya adoptadas hace más de un mes.

En esa ciudad, la presencia militar no logró impedir hoy que seis sujetos armados ingresaran a un local comercial y robaran unos 80.000 dólares, según la Policía.

Efectivos policiales acordonaron el inmueble para recabar indicios que permitan dar con el paradero de los ladrones, informó el coronel Ricardo Manitio, jefe del Distrito Sur de Guayaquil.

Horas antes, en otro suceso que pone de relieve la gravedad de la situación en el país andino, una mujer fue asesinada a tiros por asaltantes a la salida de un banco.

Los autores le robaron unos 6.000 dólares que acaba de retirar junto a su esposo, agente de policía, de acuerdo con información preliminar de medios locales.

El decreto estará vigente durante 60 días para tratar de frenar la imparable ola de delincuencia, que se ve alentada por el creciente narcotráfico en el país.