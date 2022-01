Nigeria.- La Policía de Nigeria se despliega en Lagos ante el aniversario de las protestas contra la brutalidad policial

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Nigeria se han desplegado en la ciudad de Lagos con motivo de la convocatoria de manifestaciones en el marco del primer aniversario de las protestas contra la brutalidad policial registradas en 2020, en las que murieron decenas de personas.



Decenas de agentes de la Policía y un vehículo blindado han sido enviados al peaje de Lekki, principal escenario de las manifestaciones del año pasado, en las que murieron al menos 51 civiles y 22 agentes en la represión a manos de las fuerzas de seguridad ante la violencia en la que degeneraron las manifestaciones, en su mayoría pacíficas.



El portavoz de la Policía estatal de Lagos, Adekunle Ajisebutu, advirtió hace días que las fuerzas de seguridad no dudarán en utilizar todos los medios para evitar repetir la experiencia del año pasado.



"Los habitantes de Lagos y, de hecho, los nigerianos no pueden darse el lujo de revivir la desagradable experiencia de la protesta del año pasado que causó dolor, angustia, pérdida innecesaria de vidas y destrucción sin sentido de la propiedad pública y privada", afirmó, para advertir "severamente contra cualquier forma de protesta", recuerda el portal de noticias Punch.



Precisamente este martes, la comisión de investigación judicial encargada del caso ha concluido su labor, otorgando 148,2 millones de nairas (casi 310.000 euros) a 23 víctimas de la brutalidad policial, informa 'Premium Times'. Previamente, la comisión ya había resuelto compensar a otras 47 víctimas.



Las movilizaciones arrancaron en el estado de Lagos, el más poblado del país africano, en octubre del años pasado para protestar contra los abusos del controvertido Escuadrón Especial contra el Robo (SARS), ya disuelto. Los manifestantes exigían una reforma profunda en el seno de las fuerzas de seguridad para impedir que los mismos se repitan.



La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha acusado a miembros del SARS de torturas y malos tratos para "ejecutar, castigar y extraer información a sospechosos", con un total de 82 casos documentados entre enero de 2017 y mayo de 2020.



Con motivo del primer aniversario de estas movilizaciones, organizaciones de la sociedad civil han convocado manifestaciones para protestar contra la brutalidad policial a través, principalmente, de Twitter, una red social prohibida en la nación africana. Entre los actos organizados se encuentra un desfile de automóviles.