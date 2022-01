Nigeria.- El presidente de Nigeria asegura que se "destruirá" a los "bandidos" responsables de los últimos ataques

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha asegurado que las fuerzas de seguridad "destruirán" a los "bandidos" responsables de los últimos ataques en el norte y el noroeste del país y ha recalcado que los días de estos criminales "están contados", en una reacción a la matanza de cerca de 40 personas en domingo en un mercado en el estado de Sokoto (noroeste).



"El reloj de vuestra destrucción final va avanzando y no tendréis lugar donde esconderos", ha manifestado Buhari, quien ha afirmado que "los días de los bandidos están contados debido a que las capacidades militares de las fuerzas de seguridad serán incrementadas con la compra y despliegue de equipamiento avanzado".



"Los bandidos viven en el paraíso de los estúpidos de invencibilidad, pero la realidad pronto les golpeará más fuerte que nunca", ha señalado, según un comunicado publicado por su portavoz, Garba Shehu. Así, ha subrayado que "los bandidos están bajo presiones desesperadas por las intensas y sostenidas operaciones por tierra y aire".



Buhari ha argüido que "los cobardes ataques contra personas inocentes por parte de bandidos muestran una acción de criminales bajo presión, pero no tendrán lugar donde esconderse y las valientes fuerzas de seguridad no descansarán en su ofensiva para derrotar a estos crueles enemigos de la humanidad", según ha recogido el diario nigeriano 'The Premium Times'.



En este sentido, ha pedido a la población que "no desespere" porque "esta Administración está más decidida que nunca a proteger a los nigerianos de las bandas criminales asesinas, que no tienen respeto por la santidad de la vida humana", al tiempo que ha pedido "paciencia" mientas continúan las operaciones militares para "dar un golpe aplastante a los bandidos".



El ataque en Sokoto fue perpetrado menos de dos semanas después del asesinato de decenas de civiles en un ataque similar en el mercado de Unguwar Lalle, situado en el área de Sabon Birni, también en el estado de Sokoto, en medio de un aumento de la inseguridad en esta zona de Nigeria.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.