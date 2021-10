Nicaragua recibe un lote de vacunas contra la covid-19 donadas por Panamá

Vista de algunas vacunas de AstraZeneca contra la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/DANIEL POCKETT

Managua, 19 oct (EFE).- Nicaragua recibió este martes un lote de vacunas contra la covid-19 donadas por Panamá, que servirá para "fortalecer" el proceso de vacunación local, informó el Ministerio de Salud (Minsa) nicaragüense.

El lote de 243.880 dosis de la fórmula AstraZeneca fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, por el embajador de Panamá en Nicaragua, José de Jesús Martínez, quien lo entregó a la ministra de Salud, Martha Reyes.

La ministra nicaragüense calificó la donación panameña como "un elemento clave, porque viene a fortalecer nuestra jornada de vacunación voluntaria en todo el país, que estamos desarrollando ya en el grupo de 30 y más años de edad, también a las embarazadas y el grupo de puérperas y lactantes con sus niños hasta con seis meses de edad".

Por su parte, Martínez afirmó que Nicaragua y Panamá "han mantenido históricamente lazos de amistad y de cordialidad y en estos momentos de una crisis mundial producto de la pandemia que a todos nos ha azotado, es el momento de estrechar las manos de ambos pueblos".

El traslado de las vacunas desde Panamá a Nicaragua estuvo a cargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Nicaragua, que según la OPS no alcanza a vacunar el 10 % de sus 6,5 millones de habitantes, tiene como meta vacunar 2,8 millones, que equivalen al 43,8 % de su población.

Datos oficiales indican que la covid-19 ha dejado 207 muertos y 16.440 casos confirmados en Nicaragua.

La red de médicos independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 reporta 5.832 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, así como 30.809 casos sospechosos, números que el Gobierno desconoce.

Nicaragua se ha caracterizado por no establecer restricciones para contener la propagación de la pandemia, y promover actividades de aglomeración, con el argumento de no afectar la economía.