Nicaragua protesta ante la OEA por convocar a un debate sobre la situación del país

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

Managua, 18 oct (EFE).- Nicaragua protestó este lunes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por convocar al Consejo Permanente a discutir sobre la situación del país, previo a las elecciones generales del 7 de noviembre en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

En una nota de protesta dirigida al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el dominicano Josué Fiallo, la Cancillería de Nicaragua anunció que no asistirá a esa cita convocada para el miércoles próximo "para conocer, entre otros, aspectos que corresponden única y exclusivamente a la decisión de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses".

"Nuestro país expresa categóricamente que no aceptamos discutir ni juzgar los actos de soberanía que el pueblo nicaragüense, en ejercicio de sus derechos fundamentales realiza para vivir, conforme nuestras leyes y normas sociales", señaló.

"Para nuestra ciudadanía es inadmisible que otro u otros Estados, en abierta violación al principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, juzguen a otro pueblo libre", continuó.

Es por ello, agregó la misiva oficial, que "rechazamos esta reunión ilegítima desde su nacimiento, y no participamos de ella, puesto que nuestro respeto por los derechos de los demás pueblos de nuestra América, empieza por hacer valer los derechos fundamentales de Nicaragua y los nicaragüenses".

Asimismo, argumentó que como Gobierno cumplen con "nuestra norma suprema, la Constitución Política de los nicaragüenses, que dispone: La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense".

Y que "toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos", agregó.

El Consejo Permanente de la OEA tiene previsto discutir el día 20 de octubre "la situación de Nicaragua", a solicitud de las misiones de Canadá y Chile.

EL CONTEXTO ELECTORAL

En Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes y que vive una crisis política desde abril de 2018, unos 4,4 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, que busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, disputará la Presidencia a cinco candidatos de la oposición, incluido el reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, que en los comicios pasados formó parte de la coalición sandinista.

Quienes se perfilaban como sus principales rivales por la oposición se encuentran detenidos, acusados de "traición a la patria".

Desde junio pasado la Policía Nacional que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos los aspirantes a candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la "Contra" Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

En las elecciones no participarán, además, tres partidos políticos opositores (Ciudadanos por la Libertad, Partido Restauración Democrática y Partido Conservador), a los que el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló su personalidad jurídica bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.