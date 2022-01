Nicaragua.- Nicaragua no acudirá a la reunión de OEA por estar incluida la situación interna del país como punto del día

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua ha emitido un comunicado a modo de "nota de protesta", donde ha criticado a las autoridades del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) por incluir la situación interna en el país como uno de sus puntos del día en la reunión de este miércoles, a la que ha confirmado que no acudirá.



"El 20 de octubre de 2021, se ha convocado al Consejo Permanente de la OEA para conocer, entre otros puntos, aspectos que corresponden única y exclusivamente a la decisión de los ciudadanos nicaragüenses", ha trasladado el Ministerio.



Así, el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha trasladado su rechazo a discutir o juzgar "los actos de soberanía que el pueblo nicaragüense, en ejercicio de sus derechos fundamentales realiza para vivir" en base a las "leyes y normas sociales" del país centroamericano, recoge el diario 'El 19 Digital'.



"Rechazamos esta reunión ilegítima desde su nacimiento, y no participamos de ella, puesto que nuestro respeto por los derechos de los demás pueblos de nuestra América, empieza por hacer valer los derechos fundamentales de Nicaragua y los nicaragüenses", ha subrayado el Gobierno.



La OEA ha apuntado el tema 'La situación en Nicaragua' como segundo punto del día en su reunión ordinaria de este miércoles a petición de las representaciones de Canadá y Chile, apunta el diario 'La Prensa'.



El Ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado la "abierta violación" al principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de cada nación, así como los "derechos irrenunciables" que cree que se violan con esta "injerencia extranjera".



La última ocasión en la que la OEA trató la situación interna de Nicaragua fue a finales de junio, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos.