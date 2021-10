MoraBanc, recuperado del mal inicio en ACB, empieza Eurocopa ante Lokomotiv

Ibon Navarro, entrenador español del MoraBanc Andorra, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Galindo

Andorra La Vella, 19 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, después de romper cuatro derrotas consecutivas en su inicio en la Liga Endesa, empieza este miércoles (18.30 horas) la Eurocopa en su visita a la pista del Lokomotiv Kuban Krasnodar.

Los de Ibon Navarro, con las bajas de Sergi García, Nacho Llovet y 'Tyson' Pérez, se enfrentan al quinto clasificado de la VTB League y que la temporada pasada llegó hasta los cuartos de final de la Eurocopa, en los que fue eliminado por el Unics Kazan, que perdió en la final contra el AS Mónaco.

Los del Principado llegan al partido con dos victorias consecutivas ante Gran Canaria y Joventut Badalona, ya recuperados de su mal inicio.

"Estamos preparados para afrontar las dos competiciones. Llegamos en un buen momento. Ahora entramos en el ritmo este que gusta a los jugadores: jugar partidos y pocos entrenamientos", aseguró uno de los técnicos adjuntos de Ibon Navarro, David Eudal.

El MoraBanc tendrá delante a uno de los máximos favoritos al título de está competición europea. Los de Evgeny Pashutin tienen como mejor jugador al base norteamericano Errick McCollum, que jugó la temporada pasada en el Khimki. También milito en el Anadolu Efes. Y ganó la Eurocopa con el Galatasaray siendo MVP.

Otro jugador que también destaca es el ala pívot norteamericano Johnathan Motley, que militó en los Dallas Mavericks. Es asimismo ex-NBA es el alero Stanton Kidd. También tienen un ex-ACB como Ivan Paunic (ex-Guipuzkoa o Fuenlabrada).

"Todos los equipos rusos están cortados por el mismo patrón. Tienen norteamericanos muy buenos y que son muy competitivos. Además de tener muchos puntos en sus manos. Son equipos que juegan muy duro y nosotros ya sabemos lo que nos encontraremos".

David Eudal también destacó el buen nivel de la plantilla en los últimos partidos. "Parece que volvemos a ser el equipo sólido que éramos. Intensos al detrás, cometemos pocos errores y hemos recuperado el nivel defensivo".

Por su parte, David Jelínek, el alero checo, tiene clara la receta para mañana. "Hay que seguir el ritmo que llevamos en los dos últimos partidos. Jugando bastante duro en defensa y intentar no cometer muchos errores. No dejar anotar puntos fáciles y además concentrarse en hacer las cosas bien en ataque".