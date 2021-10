Ministro cubano dice que decisiones de política cultural son de los artistas

El ministro de cultura de Cuba Alpidio Alonso habla hoy durante una rueda de prensa en la Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 18 oct (EFE).- El ministro de cultura de Cuba, Alpidio Alonso, dijo este lunes en México que "las decisiones importantes de la política cultural en Cuba las toman los artistas" a pesar de las críticas y polémicas entorno a la censura a creadores disidentes.

"Hay una gran campaña contra Cuba, no solamente contra la Bienal. Llevamos decenas de años de bloqueo económico, comercial y se suma una guerra cultural feroz financiada por el Gobierno de Estados Unidos", dijo el ministro en el evento de presentación de México como país invitado de la Feria Internacional del Libro de Cuba que tendrá lugar en febrero próximo.

En semanas anteriores, artistas cubanos disidentes llamaron a cancelar la afamada Bienal de arte contemporáneo de Cuba programada para noviembre, ante un clima de tensión tanto por las dificultades económicas de los cubanos como por las detenciones y vigilancia hacia el sector disidente de la cultura del país.

"Vamos a hacer la Bienal", aseguró Alonso, quien argumentó que "los propios artistas" así lo pidieron después de que las autoridades culturales convocaran una reunión para decidir su realización, debido a la pandemia del coronavirus.

Por esto, insistió en que la Bienal no está diseñada por "burócratas", sino "obedeciendo al entusiasmo" y con la guía de los creadores.

En cierto momento, el ministro dijo que no deseaba que la presentación de México como invitado a la próxima "fiesta" del libro "se convirtiera en un tema sobre política", pero no quiso dejar de mencionar que "es mucha la desinformación".

Insistió en no discutir el nivel artístico de los creadores disidentes, pero lo calificó como "muy cuestionable" y aseguró que, en Cuba, "quienes están esperando a ser juzgados (...) es porque han trabajado arduamente en contra del orden constitucional y están haciendo un trabajo de mercenarios", guiados por Estados Unidos.

Por último, dijo, en referencia a la Feria Internacional del Libro, que la decisión de los escritores y artistas que acudirán por parte de México está en el país latinoamericano y que el Gobierno cubano jamás pregunta por eso.

"La decisión de la lista pasa por nuestras manos", dijo en la conferencia el escritor y director de la editorial estatal Fondo de Cultura Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II, que acompañó al ministro en el evento junto a la secretaria de Cultura de México Alejandra Frausto y el embajador de Cuba en México, Pedro Juan Núñez.

En septiembre, la visita del presidente Miguel Díaz-Canel levantó polémica entre los políticos de oposición en México, quienes criticaron a López Obrador por invitar al país a un presidente que identifican con el comunismo, pero también por la represión violenta del Gobierno cubano tras el estallido social en julio pasado.

No obstante, López Obrador defendió la visita del mandatario cubano al argumentar que es parte del "trato igualitario" que se ha dado a otros jefes de Estado que formaron parte de celebraciones por los 700 años de la fundación México-Tenochtitlan, los 500 años de la conquista de Hernán Cortés, ahora rebautizada como "resistencia indígena", y los 200 años de la Independencia del país.