México y Cuba continuarán estrechando lazos en la feria del libro de Cuba

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México Alejandra Frausto (i), el director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II (c) y el ministro de cultura de Cuba Alpidio Alonso (d) durante una rueda de prensa en la capital mexicana. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 18 oct (EFE).- México será el país invitado en la próxima Feria Internacional del Libro de Cuba, que se celebrará en febrero de 2022, hecho que representantes culturales de ambos países anunciaron este lunes en México como "un orgullo".

"Es un orgullo poder contar con México como país invitado de honor (en la feria del libro). Es un país con una tradición cultural extraordinaria y una relación histórica con Cuba desde hace siglos, particularmente en la literatura", dijo el ministro de cultura cubano, Alpidio Alonso, en una conferencia de prensa de presentación celebrada en la Ciudad de México.

Alonso destacó las "raíces culturales comunes" entre ambas naciones y agradeció a México aceptar la invitación al evento, cuya celebración estuvo en duda debido a la pandemia de coronavirus.

De hecho, dijo que tienen la "esperanza y convicción" de poder celebrar la feria por el curso que está llevando la vacunación en Cuba, que esperan terminar en noviembre.

Es por eso que todavía no hay un programa por parte de México ni se decidió, por el momento, quiénes serán los escritores y artistas que representen al país en La Habana, que será sede de la feria entre el 10 y el 20 de febrero de 2022.

Por su parte, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, dijo que la participación de México en la feria forma parte de un "trabajo de hermandad de pueblos" que se viene haciendo desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018.

"Cuando hay interés por la cultura y este puente cultural, ¿cómo no decir que sí? y más en este momento donde la hermandad es tan clara", consideró Frausto.

Durante la conferencia, Alonso dijo que esta invitación es también una muestra de agradecimiento "por la solidaridad" reciente de México a Cuba y la participación del país insular en el Festival Internacional Cervantino (FIC) de Guanajuato (centro de México), que se celebra actualmente y hasta el 31 de octubre.

El escritor y director de la editorial estatal Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, que acompañó a los secretarios de cultura y al embajador de Cuba en México, Pedro Juan Núñez, anunció en la conferencia que el FCE abrirá próximamente una librería en La Habana.

Por último, preguntados sobre la situación actual de tensión entre Cuba y la comunidad internacional, todos insistieron en que será México quien decida qué personas representarán al país en la feria del libro y que no habrá ningún tipo de censura.

En semanas anteriores, artistas cubanos disidentes llamaron a cancelar la afamada Bienal de arte contemporáneo de Cuba programada para noviembre, ante un clima de tensión tanto por las dificultades económicas de los cubanos como por las detenciones y vigilancia hacia el sector disidente de la cultura del país.

Sobre esto, el ministro aseguró que la Bienal sí se celebrará, puesto que "los propios artistas" así lo pidieron después de que las autoridades culturales convocaran una reunión para decidir su realización debido a la pandemia de coronavirus.

"Hay una gran campaña contra Cuba, no solamente contra la Bienal. Llevamos decenas de años de bloqueo económico, comercial, y se suma una guerra cultural feroz financiada por gobierno norteamericano", añadió Alonso.

En cierto momento, el ministro dijo que "no quisiera" que la presentación de México como invitado a la próxima "fiesta" del libro "se convirtiese en un tema sobre política", pero no quiso dejar de mencionar que "es mucha la desinformación".