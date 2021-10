Maduro nombra a exjefa de ente electoral ministra de Educación Universitaria

Foto de archivo de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (2006-2020) Tibisay Lucena. EFE/ Rayner Peña

Caracas, 19 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este martes a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (2006-2020) Tibisay Lucena como ministra de Educación Universitaria y nombró a la líder chavista Dheliz Álvarez al frente de la cartera de Comercio.

"Designé como Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria a la doctora Tibisay Lucena. Su amplia experiencia y vocación pedagógica contribuirán a elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional", dijo Maduro en su cuenta de Twitter.

El mandatario explicó que el hasta hoy ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, pasará a ocupar nuevas responsabilidades, aunque no las detalló.

Asimismo, indicó que la líder chavista Dheliz Álvarez "tendrá la responsabilidad de ser la nueva ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, espacio vital para el desarrollo de la economía real que genere las riquezas que satisfagan las necesidades del pueblo", y le pidió "máxima eficiencia".

En el puesto que comenzará a ocupar Álvarez se encontraba Eneida Laya, a quien también le agradeció por su trabajo y le prometió, igualmente, "nuevas responsabilidades".

"Nuestra patria reconoce su lealtad, vocación y trabajo", agregó Maduro, quien no explicó las razones de sus nuevos nombramientos.

El mandatario venezolano no hacía cambios en su gabinete desde el pasado agosto cuando, luego de cuatro años, decidió mover de la Cancillería a Jorge Arreaza. Como responsable del Ministerio de Exteriores nombró al que hasta ese entonces era embajador de Venezuela en China, Félix Plasencia.

Arreaza pasó a estar al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

Como parte de la reforma de su gabinete entonces, Maduro nombró ministro del Interior, Justicia y Paz al almirante en retiro Remigio Ceballos quien hasta el mes de julio se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

En esa fecha también hizo cambios en las carteras de Educación, Deportes, Mujer e Igualdad y Desarrollo Minero Ecológico.