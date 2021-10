La ultraderecha peruana amenaza y protesta por el libro de expresidente Sagasti

Imagen de archivo del expresidente de Perú, Francisco Sagasti. EFE/ Str

Lima, 18 oct (EFE).- El último libro del expresidente de Perú Francisco Sagasti (2020-2021) ha provocado las protestas de la extrema derecha peruana, con amenazas a una librería de Lima que vendía sus ejemplares y una manifestación que interrumpió este lunes la presentación de la publicación.

Sectores ultraconservadores aprovecharon la salida del libro "Imaginemos un Perú mejor... y hagámoslo realidad" para atacar al exmandatario por no haber pedido la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante las denuncias de fraude que, sin prueba alguna, consideran que hubo en las últimas elecciones presidenciales, que ganó el izquierdista Pedro Castillo.

El altercado frente a la librería donde se celebraba el acto estuvo protagonizado por el violento grupo denominado La Resistencia, cercano al fujimorismo, que ya ha organizado protestas y ataques públicos con golpes hacia quienes consideran defensores de la izquierda, a los que llaman "comunistas" y "terroristas".

"Gracias, gracias, muchas gracias por su tiempo y por esa manera tan suave y hermosa de expresar sus argumentos", dijo Sagasti de manera sarcástica ante los insultos que le lanzaba el grupo de extremistas que portaban megáfonos desde la puerta de la librería limeña Primera Parada.

De esta forma fue interrumpida la conversación que Sagasti, que tuvo que retirarse del lugar con custodia policial, mantenía con el escritor Santiago Roncagliolo, quien también presentaba su novela "Y líbranos del mal".

AMENAZAS A LIBRERÍAS

Roncagliolo había anunciado horas antes del acto en sus redes sociales que invitaba a estas presentaciones a todos "menos los intolerantes y los que amenazan librerías".

"Ya saben de qué hablo", apostilló el escritor en referencia a un video que se volvió viral este fin de semana, en el que dos señoras del pudiente distrito de San Isidro amenazaban al dueño de la librería Book Vivant por tener a la vista y a la venta el libro de Sagasti.

"Dile al dueño que más le vale que no me lo encuentre aquí sentado tomando café", decía en el video una de las dos señoras a uno de los trabajadores de la librería.

La difusión de este video motivó un amplio rechazo de la ciudadanía y un gran apoyo hacia la librería, cuyas redes sociales recibieron en pocas horas miles de nuevos seguidores.

Sagasti llegó a la Presidencia de Perú de manera transitoria como solución a la crisis política de noviembre de 2020, en la que el país tuvo tres presidentes en una semana y la mayor ola de protestas de los últimos 20 años.

UN PRESIDENTE INTERINO

El entonces congresista del centrista y liberal Partido Morado ocupó el vacío de poder que se produjo ante la destitución del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y la dimisión de Manuel Merino, cuyo Gobierno de transición, de corte ultraconservador, apenas pudo sostenerse cinco días ante las protestas en las calles.

Durante su breve mandato, Sagasti cumplió con los objetivos de adquirir las vacunas contra el covid-19 para todo 2021 y organizar elecciones libres y transparentes, como así refrendaron la OEA, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, entre otros países, que no encontraron irregularidades graves en los comicios.

Las elecciones fueron ganadas por Castillo ante la derechista Keiko Fujimori, que protagonizó una gran campaña sin pruebas para denunciar fraude, en la que solicitó a Sagasti que pidiese una auditoría a la OEA, algo que el mandatario no atendió, pues no podía intervenir y ya el organismo tenía una misión de observación electoral en Perú.

El libro publicado por Sagasti reúne una selección de más de treinta entrevistas y artículos publicados por el exmandatario entre 1985 y 2015 donde sugiere cómo abordar la agenda de desarrollo pendiente de su país.